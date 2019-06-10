Соглашение о сотрудничестве заключили Новосибирская область и республика Татарстан

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент республики Татарстан Рустам Минниханов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба правительства НСО, соглашение о взаимодействии и план его реализации подписаны между Новосибирской областью и республикой Татарстан в целях развития межрегиональных связей, взаимной выгоды и укрепления правовой основы сотрудничества.

Документ скрепляет намерения регионов наращивать инвестиционное, инновационное и торгово-экономическое сотрудничество. В том числе – расширять кооперационные связи, разрабатывать совместные проекты развития экономического и инвестиционного потенциала территорий. Также признано перспективным расширение деловых контактов между предприятиями области и республики. Стороны договорились создавать условия для этого.

У сторон, по информации пресс-службы регионального правительства, есть взаимный интерес к сотрудничеству в области науки, сельского хозяйства, технологий и инноваций. В планах регионов – обмениваться опытом и взаимодействовать в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также в области социальной защиты и занятости населения, образования, спорта и молодежной политики.

Кроме того, соглашение предусматривает сотрудничество территорий в сфере здравоохранения и биофармацевтики, в том числе, в вопросах создания и развития биофармкластеров. Новосибирская область рассчитывает, что это даст импульс к выходу инновационных предприятий Академгородка, наукограда Кольцово, города Бердска на коллег из республики Татарстан, к реализации совместных проектов.

Стоит отметить, что визит президента республики Татарстан Рустама Минниханова в регион приурочен к открытию Федерального Сабантуя. Напомним, в 2019 году центральной площадкой празднования данного мероприятия стала Новосибирская область.

В празднике, который прошел в минувшие выходные, приняли участие представители более тридцати регионов России и Казахстана. Сабантуй — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ, отмечается более чем 50 регионах РФ и 30 зарубежных странах — после завершения сева, символизируя преемственность прошлого, настоящего и будущего, объединяя вокруг людей всех возрастов и профессий, наций и верований.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в Новосибирской области будет создан производственно-логистический комплекс по производству секционных ворот площадью 10 га. Общий объем вложений составит более 1 млрд рублей. Инициатором проекта выступит группа компаний «Алютех» — производитель роллетных систем в странах СНГ.

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