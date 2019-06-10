Глава министерства экономического развития Новосибирской области ушла в отставку. Новым и.о. министра стал ее заместитель Лев Решетников. Об этом 10 июня сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании регионального правительства.

Губернатор также дал Льву Решетникову поручение сопроводить проекты, по которым были подписаны соглашения представителями делегации Новосибирской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).

Напомним, что о возможной отставке Ольги Молчановой «Континент Сибирь» сообщил еще 6 июня.

Ольга Молчанова возглавила министерство экономического развития Новосибирской области в июне 2014 года и до октября того же года находилась в статусе временно исполняющего обязанности главы ведомства. До того, как занять кресло в правительстве региона, Ольга Молчанова работала преподавателем в инженерно-строительном институте, начальником департамента экономики и финансов мэрии Новосибирска, исполняла обязанности ректора Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ». Ольга Молчанова имеет звания заслуженного экономиста РФ и заслуженного экономиста Новосибирской области.

34-летний Лев Решетников окончил НГУЭУ в 2007 году по специальности «Антикризисное управление». В 2009 году был включен в антикризисный совет при губернаторе Новосибирской области. В 2010 году начал работать консультантом в отделе инвестиционных проектов и программ министерства экономического развития, позже возглавив отдел. В мае 2015 года Лев Решетников занял должность начальника управления инвестиционной политики и территориального развития экономики, в декабре 2015 назначен заместителем министра экономики региона.

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