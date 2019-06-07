«Сибантрацит» построит «Северомуйский тоннель-2» в Бурятии за 60 млрд рублей

Владелец группы «Сибантрацит» Дмитрий Босов заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что компания планирует в ускоренном порядке построить вторую очередь Северомуйского тоннеля в республике Бурятия на Байкало-Амурской магистрали. Это позволит увеличить пропускные способности РЖД для проезда на Дальний Восток.

Как отметил владелец группы «Сибантрацит» Дмитрий Босов, стратегия компании заключается в том, чтобы самостоятельно «расшивать» узкие места, которые препятствуют росту фирмы. Сейчас «Сибантрацит» занимается строительством «Порт «Вера» на Дальнем Востоке. Кроме того, компания предложила в ускоренном порядке построить «Северомуйский тоннель-2», стоимость которого, по оценкам экспертов, не превысит 60 млрд рублей, а сроки окупаемости составят 7-10 лет.

Дмитрий Босов также подчеркнул, что стратегия группы нацелена на производство и экспорт дорогостоящих марок – антрацита и металлургических углей, а также на снижение себестоимости продукции, что повысит ее конкурентоспособность. На экспорт идет 98% антрацита и 70% металлургических углей, добываемых группой.

Владелец группы «Сибантрацит» пояснил, что недостаточная развитость железнодорожной инфраструктуры является сегодня сдерживающим фактором для развития экспорта, поэтому компания вышла с инициативой построить вторую очередь «Северомуйского тоннеля». Возведение объекта займет 5 лет, а его эксплуатация позволит увеличить примерно на 100 млн т в год провозные возможности в направлении Дальнего Востока.

Стоит отметить, что проект будет осуществляться без привлечения бюджетного финансирования.

«У нас уже создан проектный офис и практически полностью готов бюджет. Сейчас ведутся переговоры на заключение контракта на проектирование. Мы надеемся, что в этом году будет закуплено оборудование и проходческие щиты, после чего начнется проходка», — подытожил Дмитрий Босов.

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