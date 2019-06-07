Мэрия Новосибирска готовит проектную документацию станции метро «Спортивная» на повторную экспертизу

В мэрии Новосибирска прокомментировали отрицательное заключение госэкспертизы, полученное на проект станции метро «Спортивная». В настоящий момент МУП «УЗСПТС» подготовило практически все ответы на замечания экспертов.

По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений приступило к проектированию станции метро «Спортивная» в июне 2018 года. Данная станция расположена на действующей линии метро и на сегодняшний день не имеет аналогов в мировой практике.

Всего в рамках МУП «УЗСПТС» было задействовано более 70 специалистов, имеющих опыт проектирования объектов метрополитена в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.

Проектная документация была сдана в экспертизу в ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» в феврале 2019 года, в конце марта поступили первые замечания.

В установленные сроки не удалось снять все замечания экспертов по таким разделам, как охрана окружающей среды, пожарная безопасность и организация строительства. При этом, действующим законодательством продление сроков прохождения экспертизы не предусмотрено, а предполагается прохождение повторной экспертизы в части не снятых замечаний.

В настоящий момент МУП «УЗСПТС» подготовило практически все ответы на замечания экспертов и предполагает подачу документов на повторную экспертизу до 13 июня 2019 года.

Предполагаемый срок получения экспертного заключения не позднее 7 августа. Стоит отметить, что на сроки строительства станции это не повлияет.

Напомним, накануне «Континент Сибирь» сообщал, что государственная экспертиза выдала отрицательное заключение по новосибирской станции метро «Спортивная». Оценивались проектная документация и результаты инженерных изысканий.

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