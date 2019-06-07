Как рассказал «Континенту Сибирь» теперь уже бывший топ-менеджер ТЦ «Нордмолл» Максим Шабашов, он меняет место работы в связи с получением более интересного предложения.

Максим Шабашов отказался называть свое новое место работы и занимаемую должность, но уточнил, что уезжает из Новосибирска. «Я приехал в Новосибирске из Санкт-Петербурга, а сейчас просто возвращаюсь в центральную часть России», — рассказал он.

Напомним, что Максим Шабашов пришел в «Нордмолл» осенью 2016 года, сменив в кресле руководителя Вагана Авакяна, запускавшего этот ТЦ. До приезда в Новосибирск Максим Шабашов уже управлял крупными торговыми центрами в таких городах, как Казань, Сочи и Санкт-Петербург. В «Нордмолле» он вначале был генеральным директором, а с августа 2017 года стал исполнительным директором.

Как стало известно «Континенту Сибирь», новым главой ТЦ «Нордмолл» стала Юлия Кладова. На момент публикации материала получить от ТЦ «Нордмолл» подтверждение этой информации не удалось.

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