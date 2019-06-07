Строительство ледовой арены к МЧМ-2023 в Новосибирской области начнется в июле

В июле 2019 года официально стартуют работы по строительству новой ледовой арены в Новосибирске для проведения молодежного Чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Как рассказами в министерстве строительства Новосибирской области, в числе первоочередных организационных мероприятий, которые частично начаты и будут масштабно разворачиваться на строительной площадке уже в ближайшие дни, – обустройство строительного городка, временных автомобильных дорог, прокладка временного электро- и водоснабжения.

Непосредственное начало строительных работ на объекте «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в Новосибирске» запланировано на начало июля 2019.

По информации минстроя региона, генеральным подрядчиком на строительство многофункциональной ледовой арены определена компания «Элинальфа». Функции государственного заказчика по возведению объекта и прилегающих автомобильных дорог возложены на специализированное государственное учреждение «Арена».

Координирует строительство многофункциональной ледовой арены, автомобильных дорог, сооружений инженерной инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории региональный проектный офис по направлению «Строительство» под руководством регионального минстроя.

Кроме того, для обеспечения прозрачности принимаемых решений при проектном офисе в ближайшее время будет создан технический совет, в работе которого запланировано участие депутатов заксобрания Новосибирской области и экспертов в сфере строительства и проектирования.

Напомним, что в начале 2019 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал ряд постановлений по данному вопросу, в том числе, о создании исполнительной дирекции МЧМ-2023 и ГКУ «Арена». ГКУ «Арена» займется, в частности, обеспечением строительства многофункциональной ледовой арены. Ранее в соответствии с распоряжением правительства региона была создана исполнительная дирекция молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года в г. Новосибирске. В конце марта 2019 года проект ледовой арены в Новосибирской области получил положительную оценку Главгосэкспертизы. Строительство ледового комплекса будет вестись за счет средств федерального и областного бюджетов.

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