Соглашения между компанией Tele2 и правительствами Томской области и Красноярского края были подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума. В течение 2019 года компания планирует инвестировать в экономику этих двух регионов более 1,4 млрд рублей.

Договоренности предполагают сотрудничество в рамках реализации инновационных проектов, направленных на развитие телеком-инфраструктуры регионов и создание благоприятного инвестиционного климата. Стороны будут совместно реализовывать проекты по цифровизации экономики на территории региона и повышать доступность новейших технологий для населения. Tele2 будет способствовать запуску удобных digital-сервисов на базе «интернета вещей».

«В 2019 году Tele2 продолжает курс на активное развитие сети и взаимодействие с регионами – с начала года компания подписала уже шесть соглашений, в том числе с Томской областью и Красноярским краем, – прокомментировал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. – Мы планируем инвестировать значительные средства в изменение телекоммуникационного ландшафта регионов и поддерживать социально значимые проекты».

В рамках программы по развитию услуг связи Tele2 намерена в 2019 году инвестировать в экономику Томской области 436 млн рублей. Инвестиционный проект предполагает масштабное строительство сетей 4G/3G/2G, модернизацию существующей инфраструктуры оператора и предоставление высокоскоростного мобильного интернета жителям Томска. Сегодня в зоне покрытия сети 2G проживает 97,4% населения региона, то есть почти миллион человек. Услуги скоростного мобильного интернета и голосовой связи в стандарте 3G доступны 93,7% населения, высокоскоростного интернета 4G – 81,5% жителей.

Сотрудничество с правительством Красноярского края предполагает инвестиции Tele2 в экономику региона около 1 млрд рублей. Договоренности предусматривают создание условий для благоприятного развития инвестиционной деятельности и повышения доступности новых технологий. Услугами высокоскоростного мобильного интернета в стандартах 3G и 4G могут пользоваться 88% и 77% жителей Красноярского края соответственно. В зоне покрытия сети 2G Tele2 проживает 98% населения региона.

По итогам 2018 года Томская область поднялась в рейтинге «Цифровая Россия» на 3 место по СФО и 35 по России. Красноярский край, бывший в 2017 году лидером среди «сибиряков», в следующем году занял лишь 4 место по Сибири и 36 по России.

На сегодняшний день Tele2 присутствует в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 миллиона пользователей.

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