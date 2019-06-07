Правительство Иркутской области настаивает на законности рубки леса в заказнике «Туколонь»

Губернатор Иркутской области обеспокоен ситуацией с задержанием министра лесного комплекса Сергея Шеверды. Накануне его арестовали в рамках расследования уголовного дела по факту незаконной санитарной рубки в природном заказнике «Туколонь».

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, санитарные рубки в заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района проводились после получения всех необходимых разрешений, на основании федерального законодательства и нормативно-правовых актов Рослесхоза.

Кроме того, как утверждают власти области, правомерность и необходимость действий по оздоровлению леса в «Туколони» подтвердили и выездные обследования состояния лесов заказника специалистами-лесопатологами, учеными, а также решение Арбитражного суда Иркутской области. К слову, ведомство отказало в удовлетворении иска о признании необоснованными санитарные рубки в заказнике.

В связи с этим правительство региона и губернатор Сергей Левченко обеспокоены ситуацией с задержанием министра лесного комплекса Сергея Шеверды, которого обвиняют в превышении должностных полномочий.

Сегодня в Общественной палате Иркутской области принято решение рекомендовать министерству лесного комплекса предусмотреть финансирование для проведения дополнительного лесопатологического обследования.

Напомним, накануне по поручению следственного комитета по Иркутской области сотрудниками ФСБ в московском аэропорту Шереметьево был задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Задержание высокопоставленного чиновника проведено в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике «Туколонь» Казачинско-Ленского района.

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