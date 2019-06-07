МРСК Сибири вложит в развитие энергетики Омской области около 10 млрд рублей

На площадке ПМЭФ-2019 губернатор Омской области Александр Бурков и генеральный директор МРСК Сибири Павел Акилин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития региональной энергетики.

Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, развитие взаимовыгодного сотрудничества между электросетевой компанией и правительством региона будет способствовать обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, а также повышению инвестиционного потенциала области.

В документ включены приоритетные мероприятия по модернизации электросетевого комплекса, в том числе проекты цифровизации сетей. С 2019 года все подстанции МРСК Сибири будут возводиться только с применением цифровых технологий. Сейчас филиал компании – «Омскэнерго» ведет работы по проектированию цифровых подстанций «Кристалл» 110/10 кВ и «Семиреченская» 110/10 кВ.

До конца 2019 года в рамках пилотного проекта «Цифровая подстанция» «Омскэнерго» планирует завершить проектные работы по реконструкции подстанции «Омская» 35/10 кВ. Одновременно будет реализован пилотный проект «Цифровой район электрических сетей (РЭС)». Он предполагает реконструкцию распределительной сети от подстанции с применением цифровых технологий.

Как отметил губернатор Александр Бурков, главная цель модернизации энергосистемы Омской области — обеспечение электроэнергией активно развивающиеся районы, создание условий для развития инфраструктуры и новых производств.

В свою очередь Павел Акилин подчеркнул, что цифровизация — способ увеличить эффективность и надежность функционирования электросетевого комплекса.

До 2028 года в развитие энергетики Омской области планируется вложить порядка 10 млрд рублей. Только в 2019 в числе ключевых проектов филиала «Омскэнерго» – модернизация подстанций «Красноярская», «Тара», «Сосновская».

Кроме того, запланирован серьезный объем мероприятий по цифровизации электросетевого комплекса. Это — телемеханизация подстанций, модернизация системы цифровых каналов связи, установка интеллектуальных коммутационных аппаратов и умных приборов учета электроэнергии.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор МРСК Сибири Павел Акилин и генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ подразумевает участие компаний в партнерских взаимовыгодных проектах в области внедрения цифровых инноваций.

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