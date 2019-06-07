В заксобрании Новосибирской области обсудили способы борьбы с «серыми» зарплатами

Рабочая группа комиссии Законодательного собрания Новосибирской области по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции обсудила способы борьбы с «теневыми схемами» оплаты труда.

Как рассказали в пресс-службе заксобрания НСО, рабочая группа всесторонне рассмотрела эту проблему. Среди предложенных на заседании мер противодействия «серым» и «черным» зарплатам — создание условий, которые не позволят работодателю выплачивать зарплату ниже минимального размера оплаты труда. Были предложения борьбы с выплатой заработной платы под видом дивидендов.

Как заявил руководитель рабочей группы Александр Семенюк, зарплата в конвертах — это миллиарды рублей, которые недополучает бюджет. Особенно страшны невыплаты в социальную часть бюджета – фонды социального страхования, пенсионный, медицинского страхования.

Особое внимание участники заседания уделили вопросу выявления фирм-однодневок, генерирующих неучтенную наличность, которая потом идет на зарплату в конвертах. Работодатели, стремясь любыми средствами минимизировать расходы, зачастую заключают фиктивные договоры на разного рода «маркетинговые» и «логистические» услуги. В итоге – недобирают деньги социальные фонды, а также поощряется недобросовестная конкуренция, когда работодатели, не платя налогов, получают преимущества перед законопослушными руководителями.

В итоге, на заседании рабочей группы было принято решение в течение ближайших недель подготовить предложения по внесению изменений в уголовное, налоговое и трудовое законодательство, с которыми заксобрание обратится в Госдуму РФ.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что комитет заксобрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям рассмотрел проект изменений в госпрограмму по развитию сельского хозяйства.

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