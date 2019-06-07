Праздник «День Правды», организованный Новосибирским областным комитетом КПРФ, пройдёт 8 июня в Первомайском сквере. В этом году, по сообщению пресс-службы обкома, он будет посвящён 140-летию со дня рождения Иосифа Сталина.

Новосибирское областное отделение КПРФ анонсировало проведение 8 июня в Первомайском сквере праздника, посвящённого 140-летию со дня рождения Иосифа Сталина. «Фестиваль левой прессы «День Правды» проводится обкомом КПРФ с 2008-го года в Первомайском сквере, каждый год в нем принимает участие несколько тысяч новосибирцев — это праздник для всей семьи. Темой праздника являются значимые даты советской истории. В этом году исполняется 140 лет со дня рождения Иосифа Сталина» — рассказала корреспонденту «КС» пресс-секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ Елена Карева.

Сообщается, что 8-го июня на территории Первомайского сквера будет работать несколько тематических площадок, названия которых связаны со сталинским периодом — «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» (детская площадка), «Сталин и Мао слушают нас», «Сталинская экономика – было дело и цены снижали». Открытие мероприятия намечено на 14-00.

Ожидается, что участие в празднике примет мэр Новосибирска Анатолий Локоть, возглавляющий областной комитет КПРФ. Ранее 9 мая он торжественно открыл бюст Сталину на территории обкома.

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