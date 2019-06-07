«БТК Холдинг» вложит в «Меланжист Алтая» 3 млрд рублей

«БТК Холдинг» вложит в развитие «Меланжиста Алтая» более 3 млрд рублей. Соответствующее соглашение на проходящем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме подписали глава Алтайского края Виктор Томенко и гендиректор входящей в «БТК Групп» компании Михаил Бочаров.

О подписанном соглашении на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь алтайского губернатора Дмитрий Негреев. Инвестиции будут вложены с целью «создания современного текстильного производства в Барнауле».

Барнаульский меланжевый комбинат начал работать в 1934 году. В 2015 году акции предприятия купило ООО «БТК Холдинг», владельцем которого является Теймураз Боллоев. Выручка АО «БМК «Меланжист Алтая» за 2017 год составляла 1,1 млрд рублей, прибыль – 6,9 млн рублей. Предприятие выпускает ткани, спецодежду, постельное белье и пряжу. «БТК Холдинг» входит в состав крупнейшей российской компании легкой промышленности «БТК Групп». Группа компаний объединяет 12 текстильных предприятий в регионах России.

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