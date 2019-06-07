Резидент ТОСЭР в Иркутской области запустил производство

Компания «Лайм», которая является одним из резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское» в Иркутской области, осуществил запуск производства древесных топливных пеллет.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, ООО «Лайм» запустила на территории опережающего развития «Усолье-Сибирсое» производство.

В министерстве экономического развития Иркутской области уточнили, что установленная производственная линия позволяет выпускать до 40 тонн древесных топливных пеллет в день. В качестве сырья предприятие использует отходы собственной деревообрабатывающей производственно-хозяйственной деятельности.

Готовую продукцию планируется поставлять местным потребителям и экспортировать в страны Европы. Стоит отметить, что на предприятие трудоустроено 22 жителя города Усолье-Сибирское.

Основной задачей ТОСЭР является создание благоприятных условий для развития промышленного производства и ведения бизнеса, в том числе малого, путем предоставления налоговых льгот новым предприятиям.

В трех моногородах Иркутской области созданы и функционируют территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское», «Саянск» и «Черемхово».

В настоящее время в ТОСЭР зарегистрировано 17 резидентов, из них 14 — в Усолье-Сибирском, 3 — в Саянске и 1 – в Черемхово. В общей сложности они создали более 300 новых рабочих места.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в Новосибирской области на территории муниципального образования – рабочего поселка Горный Тогучинского района создана новая территория опережающего социально-экономического развития «Горный».

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