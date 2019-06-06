Как сделать Новосибирск комфортным? Этот вопрос 4 июня обсудили представители городской общественности, девелоперы, архитекторы и проектировщики совместно со специалистами мэрии и депутатами городского Совета Новосибирска на форуме «Городские приоритеты».

Дискуссия на площадке Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств стала предпоследней в серии обсуждений ключевых направлений развития города в ближайшие пять лет, которые в апреле обозначил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Комфортный город» — одно из самых приоритетных направлений развития областной столицы, которое включает в себя множество аспектов, влияющих на то, чтобы горожанам было удобно жить, работать и отдыхать. «Это площадка наиболее творческая», — отметил глава города, приветствуя участников форума. Дискуссионная площадка «Комфортный город» включала в себя три секции, затрагивающие самые актуальные проблемы комфортабельной городской среды, — «Общественные пространства», «Чистый город» и «Комфортное жилье для всех».

Благоустроенных общественных пространств в Новосибирске станет больше. Как рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, опираясь на опыт развития Михайловской набережной, мэрия планирует развивать новые проекты, например, набережную реки Иня. «Деревню Кривощеково мы хотим презентовать как территорию развития именно исторического пространства. Мы будем продвигать пространства для развития современного искусства», — отметила глава департамента культуры. Анна Терешкова также заострила вопрос о содержании уже действующих парков: «Все территории должны иметь своего хозяина, необходимо создать единую систему управления общественными пространствами Новосибирска. Сделать общественное пространство — это одно, другое — поддерживать. Это также требует определенных затрат: человеческих и материальных».

«Аллеи и скверы не должны стать зелеными островками в море асфальта. Их нужно органично вплести в паутину улиц. Для этого необходимо обновить Генплан мегаполиса, — считает Анатолий Локоть. — Комфортный город начинается с большого плана. Если мы хотим качественно изменить жизнь города, надо принимать системные решения, подходы к его планировке. Мы проведем актуализацию Генерального плана — это стратегический резерв развития Новосибирска. До 2023 года будет завершена инвентаризация земель и участков на территории города. Цель этой работы — уточнить их границы и назначение. Земельный участок может использоваться собственником только строго по назначению».

Комфорт в городе невозможен без благоустройства и улучшения экологической обстановки. Эти вопросы обсуждали на сессии «Чистый город». Участники сконцентрировались на таких проблемах, как качество атмосферного воздуха, наличие в нем загрязнений, источниках этого загрязнения, борьбе с пылью и содержании городских территорий в зимнее время.

«Эти вопросы действительно очень серьезно беспокоят горожан, — отметил начальник департамента энергетики жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев. — На чистоту города больше всего влияют отсутствие ливневых стоков, парковки на газонах и в других неположенных местах, применение песко-соляных смесей для борьбы с гололедом, износ покрытия дорожной сети и автомобильные выхлопы».

Опытом борьбы с загрязнением атмосферы и технологиями зимнего содержания дорог в городе поделился руководитель проектного отдела Ассоциации зимнего содержания дорог (г. Москва) Павел Криушин. По мнению эксперта, в деле борьбы с пылью нет мелочей. Например, важны даже не противогололедные реагенты, которые сегодня многие города используют вместо песка, а время начала обработки.

О реагентах тоже поговорили. Одна из компаний представила свои новые разработки, которые способны не только бороться с ледяной коркой на дорогах, но и минимизировать ущерб от применения реагентов для окружающей среды.

Не остались в стороне и вопросы совершенствования и строительства уличной дорожной сети, развития системы городского общественного транспорта. «Без сокращения трафика индивидуального транспорта добиться большого снижения выбросов вредных веществ в атмосферу нельзя», — считает Дмитрий Перязев.

Подводя итоги дискуссии, Анатолий Локоть отметил, что сегодня перед мэрией стоит непростая задача — найти оптимальное решение, которое удовлетворяло бы чаяниям всех горожан. «Вместе с городским сообществом мы будем определять, в каком направлении предстоит развиваться Новосибирску. А опираться в этой работе мы должны на Генеральный план город, серьезный документ, который должен стать документом развития», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Напомним, в апреле мэр Новосибирска вынес на обсуждение общественности города семь направлений развития: «Комфортный город», «Транспортная доступность», «Социальная сфера», «Спорт», «Культура», «Знания, наука, промышленность» и «Экономика, инвестиционный климат».

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