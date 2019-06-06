Власти Омской области намерены восстановить компанию «Мостовик», ранее признанную банкротом после громких уголовных дел, связанных со строительством Приморского океанариума. Проект будет реализован совместно с холдингом АФК «Система».

О планах по возрождению «Мостовика» омский губернатор Александр Бурков сообщил в кулуарах проходящего в Санкт-Петербурге международного экономического форума журналистам телекомпании «12 канал». По словам главы региона, в проекте примет участие российская инвестиционная компания АФК «Система», работать на предприятии, предположительно, будут бывшие сотрудники «Мостовика» — «наши, местные кадры». Предприятие займется проектной деятельностью и строительством. Напомним, с АФК «Система» также аффилированы владельцы контрольного пакета акций новосибирского АО «Сибмост».

Напомним, НПО «Мостовик» было одним из крупнейших мостостроительных предприятий в России. В частности, компания проектировала и строила мост на остров Русский во Владивостоке, объекты сочинской Олимпиады 2014 года. В ноябре 2014 года гендиректор «Мостовика» Олег Шишов был задержан в Москве, позже ему было предъявлено обвинение в хищении почти 2 млрд рублей из госбюджета при строительстве научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум». Он был приговорен к 4 годам тюрьмы, вышел из колонии досрочно в марте 2017 года. «Мостовик» сейчас находится в процессе ликвидации. Дозвониться до Олега Шишова, чтобы узнать его отношение к планам по возрождению «Мостовика», корреспонденту «КС» пока не удалось.

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