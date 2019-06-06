Увеличение ставок членам избиркома, а также нововведения в процессе проведения выборов мэра в Новосибирске, в частности, создание системы видео наблюдения повысят расходы на проведение выборов в 2019 году. Об этом 6 июня на пресс-конференции сообщила председатель избирательной комиссии Новосибирска Тамара Краткая.

«Общая смета расходов составит 96,6 млн рублей. Увеличение произошло по сравнению с 2014 годом, поскольку увеличили ставки членам комиссии. Увеличение произошло в два раза», — сказала председатель городского избиркома, добавив, что в на грядущих выборах впервые будет внедрена система видеонаблюдения за избирательными участками.

На выборах мэра Новосибирска-2019 будут работать 672 избирательных участка. Избирательная кампания 2019 года начнется 20 июня. Право голосовать имеют 1,1 млн новосибирцев (на 16 тыс. человек больше, чем в на выборах 2014 года).

Ранее, 6 ноября 2018 года «Континент Сибирь» сообщал, что стоимость избрания градоначальника в 2019 году выросла с 52 млн рублей (2014 год) до 96,6 млн. рублей.

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