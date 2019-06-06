Проект станции метро «Спортивная» в Новосибирске не прошел экспертизу

Государственная экспертиза выдала отрицательное заключение по новосибирской станции метро «Спортивная». Оценивались проектная документация и результаты инженерных изысканий.

По информации, размещенной на официальном портале единого государственного реестра заключений, госэкспертиза выдала отрицательное заключение по проектной документации станции метро «Спортивная», строительство которой запланировано к чемпионату по хоккею в 2023 году.

Необходимая документация была подготовлены ОАО «Сибгипротранс», МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», ООО «Инженерный консалтинговый центр «Промтехбезопасность» и АО «Стройизыскания».

Ранее «Континент Сибирь» писал, что власти Новосибисрка рассчитывают построить станцию метро «Спортивная» в 2022 году. По предварительным подсчетам, объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей.

Стоит отметить, что международная федерация хоккея утвердила новый 10-летний контракт на проведение Молодежного чемпионата мира в 2023 году в Новосибирске. В связи с этим, принято решение о строительстве станции метро «Спортивная». Ее возведение запланировано в рамках единого проекта о развитии инженерно-транспортной инфраструктуры многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко. По данным министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, предварительная стоимость строительства станции метро «Спортивная» равна 3,4 млрд рублей.

Напомним, станции метро «Спортивная» разместится на левом берегу Новосибирска, между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая». Она будет напоминать «Речной вокзал»: на первом ярусе сделают кассовый зал, а на втором — две платформы. Вход на станцию будет с обеих сторон метромоста, а входную зону выполнят в едином с ЛДС архитектурном стиле.

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