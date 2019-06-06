Министр лесного комплекса Иркутской области задержан в Москве по подозрению в превышении полномочий

По поручению следственного комитета по Иркутской области сотрудниками ФСБ в московском аэропорту Шереметьево был задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета по Иркутской области, задержание высокопоставленного чиновника проведено в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике «Туколонь» Казачинско-Ленского района.

В ходе предварительного следствия к уголовной ответственности уже привлечены временно замещающий должность руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, директор ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз», инженер-лесопатолог отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» — «Центр защиты леса Иркутской области».

Им предъявлено обвинение в совершении таких преступлений, как превышение должностных полномочий, незаконная рубка лесных насаждений и нарушение режима особо охраняемых природных территорий и объектов.

По версии следствия, указанные лица незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области. Следователями установлено, что в результате этого на площади около 120 га лесному фонду РФ, охотничьим ресурсам и объектам животного мира причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей.

В связи с этим, в ближайшее время Сергею Шеверде будет предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что следственным управлением по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о незаконной добыче золота и вырубке леса на территории региона. Ущерб составил порядка полмиллиарда рублей.

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