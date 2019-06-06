Пост министра экономического развития Новосибирской области займет Лев Решетников

Как стало известно «Континенту Сибирь», в правительстве Новосибирской области готовится кадровая перестановка. Возглавляющая 5 лет министерство экономического развития региона Ольга Молчанова уходит в отставку, кресло займет ее заместитель, 34-летний Лев Решетников.

Как сообщили «КС» источники в бизнес-кругах, ожидается, что в ближайший понедельник губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявит о кадровых изменениях в региональном министерстве экономического развития. Глава ведомства Ольга Молчанова, недавно отметившая юбилей, уходит в отставку. Её преемником станет заместитель министра Лев Решетников.

Кадровое решение, считают собеседники издания, станет продолжением курса новосибирского губернатора на планомерное обновление команды, начавшееся фактически сразу после его назначения временно исполняющим обязанности главы региона в октябре 2017 года. В частности, Андрей Травников тогда заявлял о готовности формировать кадровый резерв власти с участниками проекта «Лидеры России», «молодыми, бодрыми, имеющими желание заявить о себе». Вместе с этим глава региона отмечал важность управленцев «со стажем» и необходимость «опираться в своей деятельности на авторитет и опыт многих уважаемых жителей Новосибирской области». По данным «КС», после ухода с поста министра Ольга Молчанова продолжит сотрудничество с властями региона, ее опыт будет востребован.

Ольга Молчанова возглавила министерство экономического развития Новосибирской области в июне 2014 года и до октября того же года находилась в статусе временно исполняющего обязанности главы ведомства. До того, как занять кресло в правительстве региона, Ольга Молчанова работала преподавателем в инженерно-строительном институте, начальником департамента экономики и финансов мэрии Новосибирска, исполняла обязанности ректора Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ». Ольга Молчанова имеет звания заслуженного экономиста РФ и заслуженного экономиста Новосибирской области.

34-летний Лев Решетников окончил НГУЭУ в 2007 году по специальности «Антикризисное управление». В 2009 году был включен в антикризисный совет при губернаторе Новосибирской области. В 2010 году начал работать консультантом в отделе инвестиционных проектов и программ министерства экономического развития, позже возглавив отдел. В мае 2015 года Лев Решетников занял должность начальника управления инвестиционной политики и территориального развития экономики, в декабре 2015 назначен заместителем министра экономики региона.

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