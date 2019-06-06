ВККС вынесло предупреждение экс-председателю Новосибирского областного суда

Бывший председатель Новосибирского областного суда Римма Шатовкина получила предупреждение от Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) за письмо губернатору Андрею Травникову. В нем она сообщила главе региона об обысках в суде.

Как сообщает портал Право.ру, в Высшую квалифколлегию судей обратился Совет судей, чтобы добиться привлечения судью Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной к дисциплинарной ответственности.

Как пояснил на заседании представитель Совета судей Евгений Быков, поводом для этого стали события, которые произошли летом 2018 года. Тогда к одному из судей райсуда Новосибирской области поступило обращение следователя об обыске у заместителя начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей. Тогда данную должность занимал Сергей Соколов. Информацию об этом передали Римме Шатовкиной, которая в то время занимала пост председателя Новосибирского облсуда.

По словам Евгения Быкова, получив все документы, она направила их на имя тогда еще исполняющего обязанности губернатора области Андрея Травникова. После этого копию сопроводительного письма и всех процессуальных актов нашли при обыске у Сергея Соколова. Информация о следственных действиях позволила подозреваемому уничтожить «определенные доказательства».

В Совете судей оценили такой поступок Риммы Шатовкиной нелогичным м нехарактерным для человека с достаточно большим стажем и опытом работы.

В свою очередь, судья Новосибирского облсуда раскаялась в содеянном, попросила ВККС не наказывать ее слишком строго и не лишать судейских полномочий.

«Прошу при принятии решения учесть мою безупречную репутацию и то, что это первый серьезный проступок. Я всегда с честью и любовью выполняла ту работу, которая была мне поручена», – сказала Римма Шатовкина.

В итоге, после продолжительного совещания коллегия судей решила ограничиться предупреждением для судьи.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что полномочия бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной официально прекратились с октября 2018 года. Исполняющей обязанности назначена ее заместитель Елена Пилипенко.

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