В Новосибирске в День города состоится первый Международный фестиваль цветов. В праздничном мероприятии примут участие 5 иностранных команд в том числе из Западной Европы. Об этом сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова в интервью «Континенту Сибирь».

«В 2019 году мы запускаем первый Международный фестиваль цветов в Новосибирске (в День города), в рамках которого по одной из центральных улиц города состоится карнавальное шествие. В праздничном действии примут участие официальные лица города и области, участники фестиваля и их цветочные платформы, кареты, артисты и другие», — сказала Анна Терешкова, добавив, что сейчас подготавливаются специальные платформы на площади Ленина, где будут располагаться бригады флористов.

По ее словам на фестиваль цветов приедут команды из многих стран мира, уже пять команд подтвердили свое участие, в том числе из Западной Европы. «Организаторами мероприятия выступают новосибирцы, которые в свое время представляли команду российских флористов в США и заняли там второе место, — рассказала Анна Терешкова. – Теперь же, являясь организаторами фестиваля, они пригласили на мероприятие своих коллег из команд международного уровня».

Анна Терешкова отметила, что в мэрии надеются, что фестиваль станет визитной карточкой Новосибирска.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил о том, что мэрии Новосибирска полностью выплатила долги кинотеатра им. Маяковского.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.