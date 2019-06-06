Накануне Петербургского международного экономического форума «МегаФон», «Ростелеком» и Nokia провели первый международный видеозвонок в российских сетях 5G. Звонок соединил Санкт-Петербург и Хельсинки.

Первый в России международный видеозвонок в сетях 5G совершили президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе. Их собеседником стал президент глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто. При этом все участники разговора находились вне тестовых зон и пользовались коммерческим 5G-смартфоном OPPO.

«Санкт-Петербург – это город великих событий и преобразований. Сегодня мы становимся свидетелями настоящей цифровой революции в России. Первый 5G звонок, который мы осуществили, символичен для будущего технологий, в котором российские компании-лидеры телеком-рынка совместными усилиями осуществляют цифровые прорывы и инициируют судьбоносные преобразования для новой цифровой экономики страны. Ведь технологии 5G – это неотъемлемая часть для развития инноваций в промышленности, социальной и общественной сферах», – отметил Фредерик Ваносчуйзе.

Мероприятие имеет яркую историческую параллель: 28 лет назад состоялся первый звонок по мобильному телефону в сетях NMT-450 в России. Звонок был совершен 9 сентября 1991 года мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком своему коллеге в город-побратим Сиэтл.

«5G кардинально изменит нашу отрасль, бизнес и индивидуальный опыт каждого пользователя. Эта технология позволит внедрить новые широкополосные приложения и откроет перед нами небывалые возможности, – прокомментировал вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио Руссо. – Nokia является лидером в области инновационных технологий 5G, и мы движемся в этом направлении быстрее, чем кто-либо. Мы хотим, чтобы заказчики Nokia первыми внедрили 5G на своих рынках».

Еще один звонок во время мероприятия подтвердил техническую возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами. Впервые в России состоялся звонок в сети 5G между абонентом «МегаФона» и абонентом Tele2. Звонок совершили Фредерик Ваносчуйзе и генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

«5G будет кровеносной системой для цифровой экономики. Потому, что от мобильной связи нового поколения зависит работа целого ряда новых бизнесов и направлений – интернета вещей, беспилотного транспорта, умных городов, виртуальной и дополненной реальности и многого другого, – высказался Михаил Осеевский. – Мы уверены, что сети 5G должны строиться на современном экономическом принципе шеринга, когда бизнесы и люди объединяются для совместного создания и использования ресурсов – радиочастот, инфраструктуры и так далее. Так мы сможем оптимизировать затраты и приблизить появление коммерческих сервисов 5G и новых индустрий на его базе».

Сеть 4G/LTE, напомним, тоже начиналась в свое время как совместный проект. Первая в России сеть 4G заработала в 2012 году в Новосибирске как проект двух операторов – «МегаФона» и «Скартела» (бренд Yota), когда компании применили технологию RAN-Sharing. Развитие сетей 5G, вероятнее всего, тоже будет развиваться по аналогичному сценарию, когда инфраструктуру сети будут строить и эксплуатировать несколько компаний.

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