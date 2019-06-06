Чиновники найдут «Омской топливной компании» новых владельцев

Власти Омской области заявили о намерении выставить на продажу 100% акций принадлежащей региону «Омской топливной компании», снабжающей углем предприятия и котельные в сельских районах. Потенциальные покупатели, по словам чиновников, уже есть. В руководстве компании» не против перспективы приватизации: «лишь бы мы продолжали работать».

Предложение внести в областную программу приватизации на 2019 год 100% акций АО «Омская топливная компания» (ОТК) представители омского минимущества озвучили в минувшую среду на заседании регионального кабмина. По словам специалистов министерства, начиная с 2015 года предприятие демонстрирует значительное снижение доходов, снижение объемов продаж угля, большую дебиторскую задолженность и наличие судебных разбирательств с кредиторами. «Деятельность предприятия только ухудшается, оно генерирует только убытки. Ни разу не выплачивало дивиденды Омской области», — констатировал замминистра имущественных отношений Евгений Козлов. По словам чиновников, к предприятию уже проявили интерес «потенциальные инвесторы».

ОТК работает с 1999 года, основной профиль компании – обеспечение углем организаций и населения Омской области. Уставный капитал АО «Омская топливная компания» составляет 53,4 млн рублей, учредителем компании выступает министерство имущественных отношений Омской области. Падение стоимости компании началось в 2015 году: 48 млн рублей в сравнении со 128 млн рублей в 2014 году. В 2017 году стоимость компании, согласно Rusprofile, составила уже 1,3 млн рублей. Бывшее руководство компании, включая гендиректора, находится под уголовным преследованием. Суд вынес им приговоры за мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, с 2013 по 2014 год похитили у предприятия более 80 млн рублей, завышая цены на уголь при его покупке.

Глава Омской области Александр Бурков одобрил приватизацию предприятия с оговорками. «Понятно, что эта компания не завтра пойдет в приватизацию и можно рассматривать включение в план, но нужно еще раз хорошенько подумать, надо ли отдавать», — приводит слова губернатора его пресс-служба. Александра Буркова обеспокоило, не повлечет ли продажа поставщика угля в частные руки проблем с отоплением сел зимой. Также он не исключил, в случае продажи предприятия, скачка цен на топливо. В самой «Омской топливной компании» не против приватизации. «Лишь бы наше предприятие продолжало работать и выполнять обязательства перед клиентами», — пояснил «КС» заместитель генерального директора ОТК Андрей Сидоренко.

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