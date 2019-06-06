В Новосибирской области будет создан крупный контейнерный терминал за 5 млрд рублей

Между ОАО «РЖД», ООО «Новосибирский транспортный терминал», Агентством инвестиционного развития и правительством Новосибирской области было подписано инвестиционное соглашение о создании в регионе контейнерного терминала стоимостью 5 млрд рублей на площадке промышленно-логистического парка. Соглашение было подписано 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

«Компания РЖД и Новосибирская область подписали инвестиционное соглашение с агентством инвестиционного развития и с Новосибирским транспортным терминалом. Это первое соглашение с РЖД и первое инвестиционное соглашение для Новосибирской области, подписанное в рамках форума. Предполагается строительство нового крупного контейнерного терминала (узловой мультимодальный транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Новосибирск») на площадках промышленно-логистического парка. Объем инвестиций – 5 млрд рублей», — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников после подписания инвестиционного соглашения.

Помимо Андрея Травникова, в подписании четырехстороннего соглашение приняли участие генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов, а также генеральный директор ООО «Новосибирский транспортный терминал» Игорь Низовских.

По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, в составе ТЛЦ «Новосибирск» планируется сформировать терминальную складскую и таможенную инфраструктуру, которая позволит предоставить грузополучателям полный спектр логистических услуг. Перерабатывающая способность ТЛЦ «Новосибирск» составит 300 тыс. контейнеров в год.

По словам губернатора Новосибирской области, этот проект обеспечит развитие логистического потенциала Новосибирской области, как крупнейшего транспортного хаба за Уралом.

Ранее на ПМЭФ-2019 было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Новосибирской области и АО «Ситроникс».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – одна из наиболее крупных мировых экономических площадок. для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ Владимира Путина. В 2019 году регионы Сибири будут впервые за последние годы представлены единым мультимедийным стендом, основной идеей которого станет будущее экономики и промышленности СФО. Новосибирские проекты на форуме представляет делегация правительства Новосибирской области, в том числе заместитель губернатора Андрей Жуков, заместитель министра науки и инновационной политики региона Алексей Фурсов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. Делегацию возглавляет губернатор региона Андрей Травников. Главным проектом от Новосибирской области станет «Академгородок 2.0». Это план развития Новосибирского научного центра, включающий строительство крупных объектов – синхротрон в Кольцово, центры генетических технологий и нанотехнологий, электро-позитронный коллайдер и другие. В общей сложности 28 разработок, «призванных обеспечить технологический суверенитет России и ее научное лидерство». Поддерживать «Академгородок 2.0» в составе делегации будут председатель СО РАН Валентин Пармон, зам главного ученого секретаря Юрий Аникин, академики Валерий Бухтияров и Сергей Алексеенко.

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