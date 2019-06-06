Смена предпочтений: однокомнатные студии на окраине Новосибирска теряют популярность

Жанна Гладкова
 
Однокомнатные студии на окраине Новосибирска теряют популярность

По наблюдениям аналитиков рынка недвижимости, на смену эпохе однокомнатных квартир пришло время комфортного жилья поближе к центру города. О том, как и почему меняются предпочтения покупателей, «Континент Сибирь» обсудил вместе с экспертами.

На рынке жилья наступило время покупателей. Они диктуют уже не только количество квадратных метров в квартирах и этажность дома. Клиентам важно месторасположение, транспортная доступность, уровень развития инфраструктуры микрорайона и его перспектив. Примечательно, что эти требования характерны как для клиентов премиум-сегмента, так и для покупателей жилья эконом класса.

Спрос на увеличение жилой площади – общероссийская тенденция. Согласно данным, которые приводит независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев, сегодня средняя площадь квартир строящихся объектов по стране составляет 49,5 кв. м, а средняя площадь в домах, которые только стоят в очереди за разрешением, уже 51,4 кв.м. За три года, начиная с 2016, средняя площадь квартир в России увеличилась на 6%. По мнению эксперта, 2% в год – вполне нормальная динамика.

Новые тренды не обошли стороной и Новосибирск. Директор по управлению проектами и инвестициями ГК «ЁЛКА девелопмент» Максим Марков подтвердил «Континенту Сибирь», что тенденция к сокращению числа однокомнатных квартир в проектах застройщиков начала прослеживаться с середины 2016 года. И с тех пор динамика отказа от однокомнатных квартир и студий в пользу жилья большей площади все очевидней.

За последние 12 месяцев застройщики продемонстрировали рекордные темпы сокращения предложений однокомнатных квартир (1 к.кв). За год с апреля 2018 по апрель 2019 на рынке Новосибирской Агломерации общее количество предложений в сегменте 1 к.кв сократилось на 29,3% или на 2071 квартиру. В это же время в других сегментах наблюдается рост. Так, в сегменте 4 к.кв.+ отмечен рост предложений на 72,0% или на 286 квартир. Количество 3 к.кв. выросло на 32,8% или на 827 квартир, а количество 2 к.кв. – на 3,2% (125).

СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ КВАРТИР ПО КАТЕГОРИЯМ Эту тенденцию подтверждает и изменение структуры предложений. Доля однокомнатных квартир за этот же период сократилась на 12%, а доли квартир с большим числом комнат наоборот выросли. Доля двухкомнатных квартир увеличилась на 2,9%, доля «трешек» – на 6,9%, доля четрехкомнатных квартир и больше выросла на 2,2%.

Распределение квартир (К) и студий (С) в штуках, по основным категориям – 1, 2, 3 и 4 к.кв.+. Некоторое сокращение доли однокомнатных квартир отмечает директор RID Analytics Елена Ермолаева: «Если в декабре 2015 г. однокомнатных квартир было примерно 36%, то в апреле 2019 – 31%. А вот доля студий не изменилась, и находится на уровне 24-25% от общего числа квартир в строящихся домах». В разговоре с «Континентом Сибирь» Елена Ермолаева обратила внимание на то, что данные об остатках непроданных квартир на момент сдачи в 2018 году, говорят о том, что застройщикам надо увеличивать долю двухкомнатных квартир – они явно пользуются более высокой популярностью.

Как отметил Максим Марков, такая трансформация линейки предложений свидетельствует об изменении спроса, на который, в том числе, повлияли сдвиги в демографической структуре потребителей, их текущее поведение и предпочтения. На сегодня основными покупателями квартир можно считать представителей поколения миллениалов (год рождения — 1985-2000) — самой малочисленной категории из-за демографической ямы 90-х годов прошлого века. Такой покупателям важно, чтобы жилье было функциональным, технологичным и комфортным.

Риэлторы более сдержано оценивают изменение потребительского спроса. Как рассказала «Континенту Сибирь» руководитель отдела аренды агентства недвижимости «Жилфонд» Ирина Вонарха, однокомнатные квартиры всегда очень востребованы у покупателей.

«Однушки» уходят быстро, перенасыщения ими рынка на сегодняшний день нет, напротив, наблюдается нехватка такого жилья. Одно- и двухкомнатные квартиры – это самый востребованный товар на рынке недвижимости. На «трешки» наблюдается стабильный спрос, а вот четырехкомнатные покупают намного реже», – отметила Ирина Вонарха.

По словам руководителя отдела продаж агентства недвижимости «Большой Город» Анны Завалиной, сегодня спрос изменился в сторону более комфортного жилья, появилось больше людей, которые могут купить квартиры бизнес и премиум класса. Кроме того, изменилось количество ипотечных сделок — выросло число людей, которые, наконец, решились оформить жилищный кредит. «В целом, наибольшим спросом из года в год пользуются двухкомнатные квартиры. Они составляют 60% сделок. Перенасыщения по однокомнатным квартирам нет, если речь идет именно о полноценной квартире, а не о студии – ими рынок в последние годы «завален» и спрос на такие объекты снизился», – отметила Анна Завалина. С этим согласна и Ирина Вонарха. «Жилье большой площади менее востребовано, и эта тенденция не меняется. Что касается небольших квартир, те, у кого позволяет достаток, выберут полноценную однокомнатную квартиру, нежели студию небольшой квадратуры», – отмечает собеседница «КС».

Мнение риэлторов поддерживает генеральный директор строительной компании «Сибирь Девелопмент» Игорь Панфилов. «У нас достаточно хороший спрос и на однокомнатные, и на двухкомнатные квартиры-студии. Другое дело, что они у нас не микроскопические, созданы для комфортного проживания. Свою роль также играет выгодное местоположение наших объектов», – заметил Игорь Панфилов. Тем не менее, для девелопера тоже очевидно перенасыщение рынка в сегменте однокомнатных квартир.

«Однокомнатные квартиры сильно отличаются друг от друга, – в свою очередь в разговоре с «Континентом Сибирь» отметил Сергей Николаев. – В Новосибирске есть дома, сданные 2-3 года назад, в которых по 1200 студий. Они до сих пор стоят без отделки. Это перепроизводство в том числе вызвано реализацией социальных программ по поддержке молодых семей. В цене квартир, стоимость которых ограничивалась 43 тысячами рублей за квадратный метр, была заложена нерыночная составляющая в виде губернаторской субсидии – 300 тыс. рублей. Отсюда и проекты, где на площадках по 12 квартир и все они однокомнатные студии. Невольно власть стимулировала строительство ущербных квартир».

Эксперты отмечают еще один фактор, повлиявший на изменение спроса. По наблюдениям специалистов, в третьем квартале 2018 года на жилищный рынок вернулись инвесторы, так как рост цен на квартиры дает более высокую доходность, чем акции многих корпораций. «Инвесторы выбирают новые квартиры в хороших домах и платят живые деньги. Их не интересуют студии, которые стоят по окраинам. Инвесторы люди расчетливые. Покупают те квартиры, которые можно продать. Рантье также выбирают то, что хорошо сдается в аренду. Сегодня это двухкомнатные студии или полноценные однокомнатные квартиры. Инвестиционный спрос смещается в сторону востребованных квартир», – рассказал Сергей Николаев. «Рынок жилья стал интересен для инвестора, – согласен и Максим Марков. – Опять вернулись пакетные сделки, порой до 40 квартир забирается одним лотом, в том числе и юридическими лицами».

На изменение предложения сразу отреагировали цены. В новостройках в сегменте 1 к.кв. за год (с апреля 2018 по апрель 2019) рост цен ускорился на 3,8% и составил 15,8%. на вторичном рынке цены выросли на 17,7% (ускорение темпов роста – 6,8%).

При этом рост цен прослеживается во всех сегментах, что делает недвижимость снова ликвидным товаром. В сегменте 2 к.кв. за этот же период цены выросли на 8,9% в новостройках и на 15,8% на вторичном рынке жилья. Стоимость трехкомнатных квартир в новостройках увеличилась на – 7,8%, на вторичном рынке – 13,2%.

Меньше всего подорожали четырехкомнатные и больше квартиры. В новостройках произошел рост на 5,0%, на вторичном рынке – на уровне 2,8%.

ЦЕНЫ ЗА 1 КВ. М. ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ КВАРТИР«Однокомнатные квартиры сегодня, как и всегда, остаются самым ликвидным объектом. У компаний с хорошей репутацией такие квартиры расходятся буквально за пару часов после старта продаж», – подчеркнула Анна Завалина.

Самые дорогие «однушки» в новостройках Сибири

Эксперты ЦИАН изучили рынок дорогих «однушек» в новостройках Сибирского федерального округа и составили рейтинг регионов СФО по максимальной стоимости жилья этого формата.

Для рейтинга самых дорогих однокомнатных квартир в новостройках Сибирского федерального округа были отобраны лоты в строящихся и сданных в эксплуатацию домах. При этом для последних применялись дополнительные условия. Во-первых, разрешение на ввод в эксплуатацию в проекте было оформлено не более пяти лет назад. Во-вторых, рассматривались только лоты без отделки, за исключением вариантов, где предлагается ремонт от застройщика.

1 место. Новосибирская область
7,02 млн рублей / 68 кв. м
ЖК PrimeHouse / Ввод в эксплуатацию: 4 квартал 2019 года

Первое место рейтинга самых дорогих «однушек» в новостройка СФО заняла Новосибирская область. За 7,02 млн рублей в центре Новосибирска можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 68 кв. м. Указанный лот предлагается в жилом комплексе PrimeHouse на 15 этаже.

2 место. Алтайский край
6 млн рублей / 80 кв. м
ЖК «Собрание» / Ввод в эксплуатацию: 2 квартал 2019 года

Второе место у Алтайского края и жилого комплекса «Собрание», расположенного в центре Барнаула. За 6 млн рублей здесь предлагается квартира площадью 80 кв. м. Это самый большой лот в рассматриваемом рейтинге. Причем при желании количество комнат можно даже увеличить – число окон позволяет спланировать пространство с несколькими жилыми помещениями.

3 место. Кемеровская область
4,08 млн рублей / 68 кв. м
ЖК «Каравелла» / Ввод в эксплуатацию: сдан в 2017 году

«Бронзу» поучила Кемеровская область. В этом регионе самая дорогая однушка в новостройке обойдется в 4,08 млн рублей. Это бюджет покупки лота площадью 68 кв. м в сданном в эксплуатацию жилом комплексе «Каравелла» в центре Кемерово.

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