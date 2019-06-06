В Новосибирскую область прибыл санитарный вертолет Ми-8, который сможет ежедневно госпитализировать жителей районов в основные медицинские учреждения региона. Об этом 6 июня сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«На территорию Новосибирской области прибыл вертолет Ми-8, который будет осуществлять транспортировку жителей в медицинские учреждения региона, в основном, в областную больницу и горбольницу, — рассказал министр здравоохранения. — Медицинские специалисты подготовлены, пилоты есть. Все вопросы с оформлением документов мы заканчиваем через полторы недели. Потребность в транспортировке будет ежедневная».

Константин Хальзов добавил, что вертолет принадлежит государственной корпорации «Ростех». Сейчас он базируется на площадке Мочище, но в дальнейшем он может быть переведен в аэропорт Толмачево.

По словам министра, санитарная авиация в Новосибирской области будет действовать в рамках федерального проекта «Оказание первичной медико-санитарной помощи» (входит в национальный проект «Здравоохранение»). По данному федеральному проекту в 2019 году в Новосибирской области необходимо госпитализировать 218 человек из районов области). Приоритет при транспортировке будет предоставлен детям, женщинам, которые испытывают осложнения при беременности, а также жителям, имеющим осложнения сердечно-сосудистой системы). Финансирование проекта на 2019 год составляет более 1,4 млрд рублей (119 млн рублей обеспечит федеральный бюджет и 1,340 млрд рублей – региональный бюджет).

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