Руководитель кемеровского аэропорта им. Алексея Леонова (входит в холдинг «Новапорт») Александр Рейх покинул должность. Он написал заявление об уходе в связи с выходом на пенсию.

Как пишет «Интерфакс» с ссылкой на представителя кемеровского аэропорта, Александр Рейх, возглавлявший главную воздушную гавань Кузбасса около 30 лет, в прошлом году писал заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию, но его оставили. В 2019 он повторно его написал и в этот раз его удовлетворили.

В приемной кемеровского аэропорта также уточнили, что за несколько десятилетий управления Александр Рейх за свою работу не раз был награжден. Сейчас исполняющим обязанности руководителя назначен Павел Сизякин. Ранее он работал директором по производству новосибирского аэропорта Толмачево, который также входит в «Новапорт».

Стоит отметить, что в конце мая текущего года губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на своих страницах в социальных сетях раскритиковал работу руководство кемеровского аэропорта.

«У соседей — в Красноярске и Новосибирске — условия лучше. Я ставил задачу по реконструкции аэропорта еще год назад. Задача выполнена не была. Мы бьемся за выделение федеральных средств на ремонт взлетно-посадочной полосы, перрона, установку современного светосигнального оборудования, а руководство аэропорта свою часть затянуло. И это меня не устраивает», — писал глава региона.

Стоит отметить, что пассажиропоток аэропорта Кемерово (ООО «Международный аэропорт Кемерово им. А.А.Леонова») в 2018 году составил 495 тыс человек. Воздушная гавань с марта 2016 года входит в «Новапорт», ранее она принадлежала АО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что на ремонт взлетно-посадочной полосы, реконструкцию специализированных оборудований, помещений и строительство объектов аэродромной инфраструктуры международного аэропорта в Кемерове необходимо 5 млрд рублей.

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