Прямой рейс из Новосибирска в Батуми выполняется впервые. Как пояснили в авиакомпании S7, полеты будут выполняться еженедельно по средам. Вылет из аэропорта Толмачево в 10:20, прилет в Батуми в 12:30 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 13:30 и прилетает в Новосибирск в 21:10.

Пассажиров и гостей встречали грузинскими танцами и песнями. Президент НРОО «Землячество народов Грузии» Мераби Тостиашвили исполнил песню «Проводы любви» Вахтанга Кикабидзе. Вмести с ним торжественно разрезали торт генеральный представитель в странах Средней Азии и аэропорту Толмачево S7 Airlines Евгений Чернышев и начальник службы авиационной коммерческой деятельности АО «Аэропорт Толмачево» Игорь Леонтьев.

В аэропорту Толмачево открыли новый рейс Новосибирск-Батуми 1 of 15

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