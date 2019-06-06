В Новосибирск в ближайшие дни вернутся дожди, грозы и сильный ветер

На смену жаркой летней погоде вновь придут дожди и грозы. В ближайшие дни в Новосибирске ожидаются неблагоприятные погодные условия. Порывы ветра могут превышать 18 м/с.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в четверг, 6 июня, температура днем поднимется до +25..+27 °С, переменная облачность. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, местами порывы могут достигать до 18 м/с. Возможны гроза, а также осадки в виде дождя и града.

В пятницу, 7 июня, погода немного ухудшится. Столбики термометров ночью покажут +11..+13 °С, днем +20..+22 °С. Порывы юго-западного ветра также прогнозируются до 18 м/с. Возможны дождь и гроза.

В субботу, 8 июня, погода существенно не изменится. Температура ночью составит +11..+13 °С, днем воздух прогреется до +18..+20 °С. Ветер слегка утихнет и будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Днем может пройти дождь.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Новосибирска напоминают, что при возникновении ЧС необходимо обращаться по телефону 051.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.