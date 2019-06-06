Глава Новосибирской области Андрей Травников и президент АО «Ситроникс» (входит в АФК «Система») Алексей Марухин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифрового развития региона. Церемония подписания 6 июня проходила на Петербургском международном экономической форуме (ПМЭФ — 2019).

«Новосибирская область активно участвует во всех проектах цифровой трансформации. Сегодня одна из крупнейших российских компаний «Ситроникс» подписала с нами соглашение», — сказал после подписания соглашения Андрей Травников.

Партнерство коснется внедрения цифровых технологий. Соглашение также подразумевает создание на базе новосибирского Академгородка зоны пилотного внедрения сервисов для реализации проекта «Умный город».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – одна из наиболее крупных мировых экономических площадок. для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ Владимира Путина. В 2019 году регионы Сибири будут впервые за последние годы представлены единым мультимедийным стендом, основной идеей которого станет будущее экономики и промышленности СФО.

Новосибирские проекты на форуме представляет делегация правительства Новосибирской области, в том числе заместитель губернатора Андрей Жуков, заместитель министра науки и инновационной политики региона Алексей Фурсов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. Делегацию возглавляет губернатор региона Андрей Травников.

Главным проектом от Новосибирской области станет «Академгородок 2.0». Это план развития Новосибирского научного центра, включающий строительство крупных объектов – синхротрон в Кольцово, центры генетических технологий и нанотехнологий, электро-позитронный коллайдер и другие. В общей сложности 28 разработок, «призванных обеспечить технологический суверенитет России и ее научное лидерство». Поддерживать «Академгородок 2.0» в составе делегации будут председатель СО РАН Валентин Пармон, зам главного ученого секретаря Юрий Аникин, академики Валерий Бухтияров и Сергей Алексеенко.

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