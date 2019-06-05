Мэрии Новосибирска полностью выплатила долги кинотеатра им. Маяковского, который находится в муниципальной собственности. Об этом сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова в интервью «Континенту Сибирь».

Отметим, что по оценкам собеседников «Континента Сибирь», по состоянию на начало 2018 года сумма долгов кинотеатра им. Маяковского составила порядка 20 млн рублей.

«Задолженность полностью погашена, — сказала Анна Терешкова. — Кинотеатр Маяковского находится в муниципальном подчинении. Оттуда ушли арендаторы, и мы полностью взяли этот проект на себя. Сейчас там базируется городская дирекция творческих программ, которая проводит массу социально значимых для города мероприятий, в том числе День города, 8 марта, 1 июня там прошел большой благотворительный вечер. С уверенностью можно сказать, что Маяковский стал общегородским залом».

Анна Терешкова отметила, что здание кинотеатра нуждается в реконструкции, и сейчас ее департамент рассматривает возможность самостоятельного неспешного ремонта. «Уже много всего сделано, — отметила она. — С декабря 2017 года были частично отремонтированы помещения комплекса, приобретена новая мебель, оборудование. Во время реконструкции мы оставим порядка 800 сидений, чтобы сделать средний проход и убрать нижние ряды зала ради увеличения сцены.»

Напомним, что еще в 2016 году мэрия Новосибирска признала экономически неэффективной деятельность киноконцертного комплекса им. Маяковского. Наличие просроченной задолженности перед бюджетом, недостаточные сборы с кинопоказа, малая посещаемость заведения, рассчитанного на тысячу человек, — все это привело к тому, что убытки кинотеатра в 2016 году составили более 13 миллионов рублей.

В начале 2017 года в деловых кругах стала обсуждаться возможность сноса кинотеатра для того, чтобы более эффективно использовать земельный участок в самом центре Новосибирска. В марте 2017 года была проведена публичная дискуссия о дальнейшей судьбе объекта. Предлагались самые разные варианты: перестроить кинотеатр, снести здание и построить новое, достроить помещение, сменить направление развития.

По итогам дискуссии было принято официальное решение — создать на базе огромного однозального кинотеатра многофункциональный культурный высокотехнологичный центр за счет частно-муниципальных инвестиций. С конца 2017 года руководство кинотеатра им. Маяковского развернуло программу по выводу кинотеатра на самоокупаемость с целью погашения задолженности.

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