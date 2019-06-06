Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант» в республике Алтай обещают сдать 1 сентября 2019

Врио главы республики Алтай Олег Хорохордин проверил ход возведения спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант». Его должны были сдать еще 8 мая текущего года, однако строительство затянулось.

По словам врио главы республики, спортивный комплекс «Атлант» стал одним из первых объектов, на котором он побывал после вступления в должность. Тогда подрядчик (ООО «Горно-Строй») пообещал руководителю региона сдать объект 8 мая 2019 года.

После этого, как сообщает пресс-служба правительства республики Алтай, Олег Хорохордин поручил утвердить новый график ввода. На парламентской сессии, которая прошла в конце марта, было принято решение о дополнительном финансировании для окончания строительства. По новому графику ввести объект в эксплуатацию должны были 18 мая текущего года.

Во время выездного совещания врио руководителя республики особых подвижек в строительстве не увидел. Он отметил, что на площадке минимум строителей, а такие меры воздействия, как штраф, ничего не дают.

Олег Хорохордин напомнил, что «Атлант» начали строить еще в 2012 году и изначально планировали сдать в 2013.

«Таких долгостроев быть не должно. Министр регионального развития сегодня заверил, что к 1 сентября строительство будет на 100% закончено и дворец сдан. Подрядчик такую задержку объясняет увеличением объема работ после корректировки проекта в апреле этого года. В случае не исполнения графика власти региона готовы к жесткому реагированию», — заявил врио главы.

Стоит отметить, что первый в республике ледовый дворец строится по прямому поручению президента России Владимира Путина. Возведение спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант» началось в 2012 году, но из-за отсутствия финансирования стройку заморозили. В 2017 году председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому регион получил на строительство объекта 367,6 млн рублей, однако было освоено только 35 млн. Через год федерация вернула в регион остаток средств – 332,6 млн рублей на завершение комплекса.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что временно исполняющий обязанности главы республики Алтай Олег Хорохордин в рамках рабочей поездки оценил состояние Чемальской ГЭС и ознакомился с проектом ее реконструкции. Объект планируют отремонтировать к 2021 году.

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