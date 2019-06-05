Санкт-Петербургский международный экономический форум

Регионы Сибири представят на ПМЭФ-2019 «окно в будущее»

Главное
Александр Корнев
 
На стартующем в начале июня в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме ПМЭФ-2019 регионы Сибири будут впервые за последние годы представлены единым мультимедийным стендом, основной идеей которого станет будущее экономики и промышленности СФО. В преддверии форума...
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МТС и правительство Новосибирской области договорились о стратегическом партнерстве

Новости компаний
София Коротич
 
Компания МТС и правительство Новосибирской области станут партнерами в рамках реализации программ, направленных на развитие инновационной инфраструктуры региона. Соглашение о сотрудничестве подписали на Петербургском...

Новосибирская область стала единственным регионом Сибири, вошедшим в ТОП-20 рейтинга состояния инвестиционного климата

Бизнес
София Коротич
 
Новосибирская область значительно улучшила свою позицию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, стало известно на полях Петербургского международного экономического форума. В этом...

Кузбасс договорился о сотрудничестве с концессионером новосибирского четвертого моста

Бизнес
София Коротич
 
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) власти Кемеровской области подписали соглашение о сотрудничестве с ГК «ВИС», известной в Сибири по неоднозначным концессиям в...

Глава Кузбасса одобрил строительство нового торгового центра в Кемерове

Бизнес
София Коротич
 
В четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев провел рабочую встречу с гендиректором ООО «Моллтек» по вопросу...

Ericsson договорился с МТС о реализации проектов в области интернета вещей на сетях 5G

Новости компаний
София Коротич
 
Соглашение о поставке программного обеспечения для модернизации сети МТС до 2019 года было подписано компаниями на ПМЭФ-2016. В рамках соглашения компании смогут реализовать технологические...
ПМЭФ

Итоги ПМЭФ-2017: курс на «цифрономику»

Экономика
Валерий Плотницкий
 
Крупнейший международный экономический форум в начале июня завершил свою работу в Санкт-Петербурге. Главным его итогом некоторые эксперты уже назвали окончательно рассыпавшийся миф об экономической...
ПМЭФ-2017

Владимир Городецкий: «Задача — войти в топ­-20»

Экономика
Валерий Плотницкий
 
На встрече с журналистами губернатор Новосибирской области (НСО) Владимир Городецкий подвел итоги участия региональной делегации в Петербургском международном экономическом форуме, проходившем в Северной столице...

Mars предложили новосибирским властям новое производство

Бизнес
София Коротич
 
Как сообщил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, сейчас власти региона рассматривают возможность создания производства костной муки. Такое предложение поступило от концерна Mars. Власти Новосибирской области...
Новосибирская делегация на ПМЭФ-2017. Фото Валерия Плотницкого

Владимир Городецкий поделился с «Континентом Сибирь» планами работы на Петербургском экономическом форуме

Власть
Валерий Плотницкий
 
Делегация Новосибирской области во главе с губернатором Владимиром Городецким в эти дни принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума, начавшего свою работу в...
Владимир Городецкий

Владимир Городецкий подвел итоги ПМЭФ-2016 для Новосибирской области

Экономика
Екатерина Хоботова
 
16–18 июня в Санкт-Петербурге прошел ежегодный международный экономический форум, участие в котором принимал президент России Владимир Путин. Мероприятие посетил и губернатор Новосибирской области Владимир...

ПМЭФ-2015: Навстречу шторму

Экономика
Максим Колташов
 
Международный экономический форум в Санкт-Петербурге, прошедший 19-20 июня, еще раз продемонстрировал, что никто в России не рассчитывает на возвращение к прежнему мировому порядку и...

Власти Новосибирской области приняли участие в ПМЭФ-2015

Власть
Максим Колташов
 
Делегация правительства Новосибирской области принимает участие в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия уже прошли встречи региональных властей с представителями крупнейших компаний,...

Владимир Городецкий: «Тематика ПМЭФ-2015 созвучна развитию Новосибирской области»

Макроэкономика
Федор Туров
 
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал в ходе встречи с представителями СМИ о планах на предстоящий XIX Петербургский международный экономический форум, который состоится 18–19 июня, о...

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