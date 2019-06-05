Санкт-Петербургский международный экономический форум
Регионы Сибири представят на ПМЭФ-2019 «окно в будущее»
МТС и правительство Новосибирской области договорились о стратегическом партнерстве
Новосибирская область стала единственным регионом Сибири, вошедшим в ТОП-20 рейтинга состояния инвестиционного климата
Кузбасс договорился о сотрудничестве с концессионером новосибирского четвертого моста
Глава Кузбасса одобрил строительство нового торгового центра в Кемерове
Ericsson договорился с МТС о реализации проектов в области интернета вещей на сетях 5G
Итоги ПМЭФ-2017: курс на «цифрономику»
Владимир Городецкий: «Задача — войти в топ-20»
Mars предложили новосибирским властям новое производство
Владимир Городецкий поделился с «Континентом Сибирь» планами работы на Петербургском экономическом форуме
Владимир Городецкий подвел итоги ПМЭФ-2016 для Новосибирской области
ПМЭФ-2015: Навстречу шторму
Власти Новосибирской области приняли участие в ПМЭФ-2015
Владимир Городецкий: «Тематика ПМЭФ-2015 созвучна развитию Новосибирской области»
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