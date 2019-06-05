Анатолий Локоть: «Детский сад на ул. Чехова – один из семи объектов, которые будут введены в 2019 году»

В конце 2019 года 120 малышей начнут посещать новый корпус детского сада №449 в Октябрьском районе Новосибирска. Сегодня мэр города Анатолий Локоть посетил площадку строящегося социального объекта.

По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, развитие социальной инфраструктуры в Новосибирске – один из городских приоритетов, обозначенных главой города Анатолием Локтем. Сегодня муниципалитет строит новые объекты и занимается реконструкцией существующих зданий.

По словам главы города, в Октябрьском районе сложилась наиболее напряженная ситуация с местами в детских садах, очередь детей с рождения до 7 лет составляет 12 тыс человек. Детский сад на ул. Чехова станет одним из 7 дошкольных учреждений, которые должны ввести в 2019 году. Первый этаж детского сада №449 будет отведен только для ясельных групп – от 1,5 до 3 лет. Это будет второй блок учреждения, что позволяет экономить бюджетные средства.

Строительство нового корпуса детского сада №449 по ул. Чехова, 198 ведется с учетом федеральной программы по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Работы на объекте начались в конце января текущего года. На сегодняшний день подрядчик (ООО ПСК «АрмаКом») завершил нулевой цикл и приступил к кирпичной кладке и проведению коммуникаций — тепла, воды и канализаций.

Как отметил директор МКУ «УКС» Константин Головин, учреждение строится на территории, где раньше располагался детский сад, но здание последние пять лет было заброшено. Его демонтировали и начали возведение нового корпуса по типовому проекту. Для этого пришлось переносить центральные магистральные сети, что существенно осложнило процесс строительства. Но работы идут по графику, и учреждение будет сдано в декабре 2019 года.

По проекту новый двухэтажный корпус площадью более 3 тыс кв м рассчитан на 120 ребятишек. Для них предусмотрено создание семи групп: четырех — для раннего возраста от 1,5 до 3 лет (70 человек) и трех — для дошкольного возраста от 3 до 7 лет (50 человек). Помимо групповых помещений, в здании будут расположены кабинеты педагогов-логопедов и сенсорная комната, оборудованная специально под нужды воспитанников яслей. Стоимость объекта – без малого 190 млн рублей.

Как подчеркнул Анатолий Локоть, возведение социальных объектов предполагает и комплексное благоустройство территории. По требованиям безопасности к открытию садика должны быть убраны гаражи и трансляционная вышка сотовой связи, которые расположены на примыкающей территории.

Стоит отметить, что до конца 2019 года по федеральной программе по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в Новосибирске планируется ввести 7 детских садов-яслей. На 2020-2021 годы в рамках нацпроекта «Демография» намечено строительство еще 13 дошкольных учреждений.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что правительство Новосибирской области внесло изменения в региональный бюджет. Поправки коснулись увеличения расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, в том числе социальных объектов в сфере образования.

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