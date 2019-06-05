На праздничном концерте «Россия – моя страна!», посвященном Дню России, по инициативе правительства Новосибирской области выступит народная артистка РФ Валерия. Об этом 12 июня корреспонденту «Континента Сибирь» сообщили в министерстве культуры Новосибирской области.

«На концерте в честь Дня России выступит певица Валерия», — сообщил корреспонденту «Континента Сибирь» заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов.

В числе мероприятий – традиционное торжественное собрание с вручением государственной премии Новосибирской области, праздничные концерты, фотофестиваль, работа интерактивных площадок.

По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, министр культуры региона Игорь Решетников сообщил, что проведена большая работа по подготовке праздничной программы Дня России. «В Новосибирской области в честь Дня России во всех районах и городских округах нашей области запланированы концерты, выставки, фестивали, молодежные акции – всего более 500 различных мероприятий», – отметил министр.

Концерт «Россия – моя страна!» пройдет 12 июня на Михайловской набережной Новосибирска.

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