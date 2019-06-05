Руководство бурятского БайкалБанка за попытку хищения золота и недвижимости отправилось за решетку

Железнодорожный районный суда Улан-Удэ приговорил председателя правления ПАО «БайкалБанк» и его сообщников к реальным срокам за попытку хищения денежных средств, золота и недвижимости на общую сумму почти 900 млн рублей.

По информации прокуратуры республики Бурятия, суд Улан-Удэ осудил бывшего председателя правления ПАО «БайкалБанк» Виталия Авдеева и еще четырех человек, совершивших преступление совместно с ним в составе организованной группы. Их обвинили в покушении на хищение в особо крупном размере денег, золота и недвижимости на общую сумму свыше 895 млн рублей.

Участники группы признаны виновными в покушении на присвоение. Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Организатор преступной группы получил 7 лет, председатель правления банка Виталий Авдеев — 6 лет и 6 месяцев, остальным соучастникам в зависимости от их роли в совершении преступления дали от 4 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев.

Кроме того, всем фигурантам уголовного дела назначено дополнительное наказание в виде штрафа от 200 тыс до 500 тыс рублей, а председателю правления – лишение права занимать должности в кредитных организациях сроком на 3 года.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что 18 августа 2016 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «БайкалБанк».

Претензий к БайкалБанку было несколько — неисполнение федеральных законов о банковской деятельности, снижение значения достаточности собственных средств ниже 2%, снижение собственных средств ниже уровня уставного капитала.

БайкалБанк — был одним из ведущих коммерческих банков Бурятии с дислокацией в Улан-Удэ. На рынке — с 1993 года, уставной капитал — 570 млн рублей. Имел лицензии для работы с физическими и юридическими лицами, в рублях и иностранной валюте, а также с драгоценными металлами.

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