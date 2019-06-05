Директор баганского предприятия «Ивановское» Виктор Бамбух займет место Александра Караськова в Законодательном собрании Новосибирской области. Решение принято сегодня президиумом политсовета регионального отделения «Единой России».

Новосибирское отделение «Единой России» отправило в Генсовет партии бумаги об утверждении Виктора Бамбуха депутатом. Если руководящий орган ЕР согласует его кандидатуру, он получит мандат в Законодательном собрании Новосибирской области, вакантный после ухода из регионального парламента Александра Караськова.

Виктор Бамбух — секретарь местного отделения ЕР Баганского района, член президиума новосибирского регионального политсовета «Единой России». Был членом Генерального совета партии. В 2000 — 2001 был главой муниципального образования Ивановского сельсовета. На выборах в заксобрание Новосибирской области в 2015 году его имя в списке ЕР было третьим в территориальной группе № 5 (Баганский, часть Карасукского и Купинского районов) после Юрия Зозули и Михаила Вересового. Напомним, в этом году Зозуля добровольно сложил депутатские полномочия, его мандат получил Вересовой.

Раньше на вакантное место в первую очередь мог рассчитывать тот участник предвыборного списка, на чьей территории было собрано много голосов за партию, но недостаточно, чтобы провести депутата. По этой норме пройти в ЗС мог гендиректор «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрий Терешков. Правила несколько лет назад изменились. По Уставу партия сама теперь выбирает достойных претендентов.

«Мы выбирали человека, способного укрепить фракцию. Виктор Иванович занимается благотворительностью, возводит социальные объекты в селе Ивановка, координирует важный партийный проект», — отметил в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» один из членов президиума регионального политсовета ЕР.

Бывший руководитель Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Александр Караськов возглавлял партсписок ЕР в Законодательное собрание Новосибирской области в 2015 году.

«Континент Сибирь» сообщал, что 16 мая по решению Министерства здравоохранения РФ Александр Караськов покинул пост главы клиники. 21 мая он написал заявление об отказе от мандата. На сессии 30 мая региональный парламент единогласно поддержал заявление Караськова о досрочном сложении депутатских полномочий.

3 июня Александр Караськов стал фигурантом уголовного дела и был задержан правоохранительными органами. Вчера стало известно, что Центральный районный суд Новосибирска вернул следователю ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас Александр Караськов находиться в больнице из-за проблем с сердцем.

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