Долгострой на ул. Беловежской в Новосибирске ввели в эксплуатацию

Под контролем министерства строительства Новосибирской области дом по адресу ул. Беловежская, 16, построенный с участием долевых средств граждан, готов на 100%. В ближайшее время жильцам начнут выдавать ключи от квартир.

Как сообщает пресс-служба правительства НСО, жилой дом на 346 квартир, расположенный на ул. Беловежской, 16 в Новосибирске, сдан в эксплуатацию. Готовность объекта на месте проконтролировал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

В свою очередь губернатор Андрей Травников напомнил, что проблемы, связанные с долевым строительством, актуальны для региона. По словам президента России Владимира Путина, регионы и РФ не должны уклоняться от их решения.

Глава региона отметил, что позитивной динамики в сфере долевого строительства в Новосибирской области удается добиться за счет системных мер и диалога властей, органов местного самоуправления, застройщиков и самих граждан. Правительством успешно применяются меры господдержки в этом направлении. Особо продуктивно показал себя механизм масштабных инвестиционных проектов для достройки объектов долевого строительства, в настоящее время в регионе реализуется 8 таких проектов.

Важную роль также играет и предоставление субсидий на оплату договоров технологического подключения «проблемных объектов» к инженерно-технологическим сетям, на благоустройство придомовых территорий и установку лифтового оборудования. Только за последние 3 года на эти цели было направлено около 360 млн рублей из регионального и городского бюджетов.

Кроме того, Андрей Травников подчеркнул, что с 2010 года при активном содействии регионального правительства удалось достроить порядка 100 проблемных объектов. В частности, дом на ул. Беловежской в Новосибирске. Вдобавок, удалось сдвинуть с мертвой точки процесс достройки многоквартирных домов на ул. Тульская и ул Залесского.

В ходе выездного совещания министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт вместе с представителями застройщика и будущими жильцами осмотрел квартиры, подъезды, придомовую территорию и оценил готовность нового объекта по ул. Беловежской.

По словам министра, для завершения всех работ по технологическому присоединению дома к инженерным сетям из средств областного и муниципального бюджетов было направлено 16,2 млн рублей.

Отметим, что в доме 17 этажей и 346 квартир общей площадью более 16,2 тыс кв м. Количество дольщиков на объекте составляет 334 человека. Разрешение на ввод объекта получено, в настоящее время начинается выдача жильцам ключей от квартир.

Напомним, строительство жилого дома, расположенного по адресу ул. Беловежская, 16 осуществлялось застройщиком ООО «СМУ-3» с 2012 года. Строительно-монтажные работы завершались генподрядчиком ООО «СитиСтрой».

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