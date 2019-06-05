Главгосэкспертиза РФ одобрила представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство в Новосибирске Центра молекулярной визуализации для диагностики рака на ранней стадии. Информация об этом 4 июня появилась на сайте Главгосэкспертизы РФ.

В рамках реализации проекта, рассмотренного Главгосэкспертизой РФ, будет построено здание специализированного медицинского Центра молекулярной визуализации общей площадью 3,2 тыс. кв.м, а также трансформаторная подстанция, дизель-электростанция, площадка для мусорных контейнеров с навесом и стоянка для легковых и грузовых автомобилей. Кроме того, проект предусматривает благоустройство и озеленение на свободной от застройки территории, устройство тротуаров, проездов и газонов.

«Специализированный медицинский центр построят в Калининском районе Новосибирска, на территории Городской клинической больницы (ГКБ) № 25. На трех этажах центра планируется разместить диагностический блок, сканер позитронно-электронной томографии и блок производства радиофармацевтических препаратов», — говорится в сообщении ведомства.

Проводить в открывшемся центре диагностические исследования, а также получать консультации врачей смогут 15 тыс. пациентов в год. Также центр будет специализироваться на кардиологических и неврологических заболеваниях.

Напомним, что о планах строительства Центра молекулярной визуализации на территории ГКБ №25 стало известно еще в 2016 году. Затем проект центра планировалось направить на экспертизу в начале 2017 года.

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