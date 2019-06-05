ВТБ и Первый ОФД запустили новый сервис для малого и среднего бизнеса

Банк ВТБ совместно с компанией АО «ЭСК» (бренд «Первый ОФД») запускает новый сервис для малого и среднего бизнеса. В режиме одного окна он позволяет получить «под ключ» несколько услуг и минимизировать финансовые и временные затраты.

В первую очередь новый сервис ориентирован на предпринимателей, которые с 1 июля 2019 года обязаны использовать кассовую технику в соответствии с федеральным законом «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ».

Предложение включает в себя набор инструментов и сервисов, необходимых для предпринимательской деятельности – бесплатное открытие и обслуживание в течение трех месяцев расчетного счета в банке ВТБ, договор с Первым ОФД на услугу по передаче кассовых чеков в ФНС России, онлайн-кассу с фискальным накопителем, электронно-цифровую подпись, бесплатную доставку и регистрацию кассы в ФНС. Бизнесу также доступны консультации по получению налогового вычета для минимизации расходов на услуги оператора фискальных данных, приобретению и настройке онлайн-касс.

Как отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников, банк стремится предоставлять клиентам решения, позволяющие на привлекательных и комфортных условиях организовать эффективное ведение бизнеса. Новый комплексный продукт обеспечит предпринимателей необходимым банковским обслуживанием на старте проекта, оборудованием для работы кассы и передачи фискальных данных, консультацией по всем сопутствующим вопросам.

По словам директора по стратегии Первого ОФД Ирины Есипенко, сотрудничество с ВТБ позволяет предоставить предприятиям МСБ возможность по выгодной цене воспользоваться продуктовыми и технологическими решениями, в том числе аналитикой для управления бизнесом, которые ранее были доступны в основном крупному ритейлу. Клиентам банка предлагаются простые и интуитивно понятные сервисы, которые дополняют линейку финансовых услуг, что позволит удовлетворить основные потребности малого и среднего предпринимательства.

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