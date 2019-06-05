Министр здравоохранения Красноярского края уходит в отставку

Министр здравоохранения Красноярского края Виталия Денисова освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Усс.

Согласно распоряжению губернатора Красноярского края Александра Усса, которое размещено на сайте регионального правительства, глава минздрава Виталий Денисов уходит в отставку по собственному желанию. Документ подписан накануне и вступает в силу 8 июня 2019 года.

По информации пресс-службы краевого правительства, с начала апреля текущего года Виталий Денисов находился на больничном и в отпуске.

Чиновник родился в 1974 году в селе Монакино Уссурийского района Приморского края. В 1998 окончил Красноярскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». А в 2000 — клиническую ординатуру по направлению «Социальная гигиена и организация здравоохранения».

С 2001-2007 годы Виталий Денисов был ведущим, главным специалистом управления здравоохранения, а также агентства здравоохранения и лекарственного обеспечения администрации Красноярского края.

В 2012-2018 годах занимал пост главного врача Красноярской городской поликлиники №14. С июня 2018 года был назначен министром здравоохранения Красноярского края.

Временно исполнять обязанности министра здравоохранения региона будет его заместитель Марина Бичурина.

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