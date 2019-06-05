Кредиторы «Холидея» отказались спасать компанию

Кредиторы компании «Холидей» отказались от ее финансового оздоровления и введения внешнего управления, которое теоретически позволит восстановить платежеспособность должника. Результаты собрания обнародовал и.о. конкурсного управляющего Сергей Капустников.

Собрание кредиторов ООО «Компания «Холидей» прошло в конце мая, накануне стали известны его итоги. По информации исполняющего обязанности конкурсного управляющего Сергея Капустникова, собрание проводилось по требованию «Сбербанка» — одного из кредиторов «Холидея». Напомним, арбитражный суд ввел в компании конкурсное производство в марте 2019 года, долги компании, в том числе различным банкам, составляют около 18 млрд рублей.

На собрании прошло голосование за возможность финансового оздоровления «Холидея» и введении на предприятии внешнего управления, которое позволит восстановить платежеспособность должника. Более 96% участников собрания проголосовали против оздоровления, почти 96% — против введения внешнего управления. Также в ходе собрания был сформирован комитет кредиторов «Холидея», в состав которого вошли три человека: представители ПАО «Сбербанк» Иван Николаев и Константин Куницын, а также представитель «Россельхозбанка» Оксана Семениди.

ГК «Холидей» ранее являлась одним из крупнейших продуктовых ритейлеров Сибири. В нее входили порядка 500 магазинов в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской и Тюменской областях, Республике Алтай. Учредителями зарегистрированного в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области ООО «Компания «Холидей» является кипрская «Х.С.Р. Холидей Сибериада Ритейлинг Груп Лимитед» (более 99% предприятия) и бизнесмен Николай Скороходов.

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