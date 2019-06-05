Новосибирская область вошла в 10-ку российских регионов-лидеров по оформлению и выдаче гражданам жилищных сертификатов

Новосибирская область названа в числе лучших регионов России по обеспечению граждан жильем с использованием государственных жилищных сертификатов. Как сообщил Минстрой РФ, по состоянию на 1 мая 2019 года в регионе на эти цели израсходовано 47,5% от общего объема выделенных средств федерального бюджета.

«В Новосибирской области сначала этого года выдано 48 государственных жилищных сертификатов на сумму 105,619 млн рублей», – рассказал «Континенту Сибирь» министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

За высокие результаты, достигнутые в рамках реализации госпрограммы по обеспечению граждан РФ, перед которыми имеются федеральные жилищные обязательства, жильем с использованием жилищных сертификатов, министерство строительство Новосибирской области награждено благодарственным письмом ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России.

Всего, по информации Минстроя РФ, в России выпущен 7151 государственный жилищный сертификат на сумму 16,2 млрд рублей, к началу мая текущего года гражданам-участникам государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» выдано 2777 сертификатов.

Также в числе регионов-лидеров по оформлению и доведению жилищных сертификатов до их получателей республики Башкортостан, Ингушетия, Саха (Якутия), Краснодарский, Красноярский, Пермский края, Ростовская, Самарская области и другие.

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