Госпитализированного экс-директора клиники Мешалкина не стали арестовывать

Новосибирский суд не стал избирать меру пресечения бывшему руководителю клиники Мешалкина, академику РАН Александру Караськову. Ходатайство об аресте вернули обратно следователю.

Как пишет «Интерфакс», Центральный районный суд Новосибирска вернул следователю ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу академика РАН Александра Караськова, уволенного с поста директора Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е.Н.Мешалкина (НМИЦ, клиника Мешалкина).

Секретарь судебного заседания сообщила, что судом принято решение о возврате ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по причине неявки подозреваемого. Таким образом, заседание не состоялось.

Накануне стало известно, что задержанный экс-директор медицинского исследовательского центра Александр Караськов госпитализирован из-за проблем с сердцем. В настоящее время он находится в реанимации, срок задержания у него истекает вечером в среду.

Информационное агентство также передает, что сегодня, 5 мая, суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения супруге Александра Караськова Ирине Бойцовой, занимавшей пост замдиректора клиники Мешалкина по организационно-клинической работе, которая тоже была задержана.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что 30 мая 2019 года депутаты Законодательного собрания Новосибирской области единогласно поддержали заявление Александра Караськова о досрочном прекращении полномочий депутата.

31 мая стало известно, что члены президиума СО РАН подготовили письмо президенту РФ в защиту Александра Караськова от возможного уголовного преследования. А 3 июня Александр Караськов стал фигурантом уголовного дела и был задержан правоохранительными органами.

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