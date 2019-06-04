Россельхозбанк презентовал благотворительный проект по поддержке детей с ограниченными возможностями

Новосибирский региональный филиал АО «Россельхозбанк», в рамках Международного дня защиты детей, презентовал благотворительный партнерский проект – платежную карту «Россельхозбанк-ВОРДИ».

Благотворительный проект реализован совместно с «Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов» (ВОРДИ) для оказания помощи детям-инвалидам и инвалидам старше 18 лет.

Праздничное мероприятие «Вместе весело», организатором которого выступило региональное отделение ВОРДИ Новосибирской области, состоялось в парке «Сосновый бор» и объединило социально ориентированные организации, благотворительные фонды Новосибирска, родителей и опекунов особенных детей. Для участников праздника была организована концертно-развлекательная программа с конкурсами, играми и мастер-классами. Кроме того, ребята смогли поучаствовать в велогонке «Мы Чемпионы!» на специализированных велосипедах, а также посетить с экскурсией «Конный клуб».

Специалисты банка поздравили всех собравшихся с праздником и рассказали об условиях и преимуществах новой карты «Россельхозбанк-ВОРДИ», выпущенной на базе двух платежных систем – «Мир» и JCB International. С каждой безналичной операции по карте банк переведет 0,7% от суммы покупки в качестве пожертвования в ВОРДИ. Средства будут направлены на лечение, реабилитацию, проекты по адаптации и социализации детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями.

Кроме того, владелец карты «Россельхозбанк-ВОРДИ» получает бесплатный выпуск и обслуживание в первый год использования именной карты, возможность участия в программах лояльности «Урожай» (1% от суммы покупок на бонусный счет в виде баллов) и «Привет Мир» (до 20% кешбэк за покупки у партнеров программы). Благодаря международной платежной системе JCB, картой можно расплачиваться за рубежом и пользоваться специальными скидками и предложениями от платежной системы.

Как отметила заместитель председателя по вопросам инвалидов с детства регионального отделения ВОРДИ Новосибирской области Татьяна Луцюк, банк предложил современное и доступное многим решение – платежную карту, используя которую еще больше людей смогут делать добрые дела.

В свою очередь директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров подчеркнул, что оплачивая ежедневные покупки картой, клиенты банка уже сегодня помогают детям с ограниченными возможностями.

В течение всего мероприятия специалисты банка проводили консультации для всех желающих, принимали заявления на выпуск карт «Россельхозбанк-ВОРДИ», а также вручали детям и их родителям памятные сувениры с фирменной символикой банка.

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