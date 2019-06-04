Мэрия обозначила транспортные приоритеты для Новосибирска

Дискуссионная площадка в рамках форума «Городские приоритеты: пятилетка развития» состоялась 30 мая в Сибирском государственном университете путей сообщения. Обсуждалось развитие транспортной инфраструктуры. Участие в работе площадки принял мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Одной из самых острых проблем жители Новосибирска, судя по многочисленным опросам, считают ситуацию в транспортной сфере. Развитие дорог и транспорта являлось одним из трех приоритетов, обозначенных мэром Анатолием Локтем еще в 2016 году, но и через три года проблема не потеряла своей актуальности. Обсуждение будущего транспортной инфраструктуры Новосибирска в рамках форума «Городские приоритеты: пятилетка развития» прошло в аудитории Сибирского государственного университета путей сообщения с участием представителей отраслевых структур, муниципалитета, депутатского корпуса и общественности.

«Мы приступаем к обсуждению одной из самых интересных и сложных тем. Мы не зря выбрали площадку для этого обсуждения — здесь обучают инженеров, дорожников, здесь и кузница кадров, и очень крепкая наука, которая в сотрудничестве с нами помогает решать проблему транспортной доступности», — отметил в самом начале мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По словам главы города, транспортный каркас города сложился исторически и с трудом выдержал испытание ростом застройки, в том числе уплотнительной, а также сопутствующим увеличением числа автомобилей. «Мы неизбежно приходим к выводу, что опорой должен быть общественный, муниципальный транспорт. Частник динамично откликается на запросы, но чтобы строго выполнялось расписание движения, выполнялись социальные функции, основой основ должен быть муниципальный транспорт», — подчеркнул мэр. По его словам, необходимо развивать и рельсовый транспорт: порой удобнее доехать со скоростью 30 километров в час на трамвае, чем стоять в пробке в персональном автомобиле.

О развитии транспортной инфраструктуры до 2025 года рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Михаил Никулин. Главный критерий развития отрасли — время, которое тратится на перевозку пассажиров и грузов по Новосибирску. «В последние годы сложилась тенденция — больше развивалась улично-дорожная сеть, чем система общественного транспорта», — отметил он. Это создало ряд проблем, в частности, слабую связку между основной частью Новосибирска и городскими анклавами, такими как Первомайский и Советский районы. Для решения всех проблем в системе городского транспорта требуется 137,4 млрд рублей — именно столько заложено на мероприятия по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, разработанной и представленной в Новосибирске в 2018 году. Только строительство четвертого моста через Обь может обойтись в 40 млрд. Затратными являются проекты по строительству новых станций метрополитена — завершение Дзержинской линии, продление Ленинской линии — строительство станций «Площадь Станиславского» и «Пермская». В числе необходимых масштабных проектов был назван также Юго-Западный транзит, Плющихинская и Тульская магистрали (которые должны соединить Бугринский мост с Юго-Западным транзитом). Планы на 12 лет, конечно, амбициозные, но они опираются на существующие проекты, составленные еще в советское время — по крайней мере, относительно метро.

Михаил Никулин отметил, что ситуация требует разработки мер по ограничению транспортных потоков путем переориентации населения на общественный транспорт. Одна из мер развития последнего считается не самой дорогостоящей — это развитие выделенных полос для него. «Если мы пускаем линию трамвая вместо личных автомобилей, то увеличиваем пропускную способность в десятки и сотни раз — по количеству пассажиров. Статистика такова: полоса движения легковых автомобилей — 500–600 человек в час, общественного транспорта — 4–5 тысяч пассажиров в час, трамвайная полоса — от 10 до 30 тысяч», — отметил он.

Если говорить о трамваях, то руководство города планирует в ближайшие пять лет построить 30 километров новых трамвайных путей, которые должны быть связаны с конечными станциями метрополитенов (что позволит развить систему транспортно-пересадочных узлов). «Мы усиливаем роль метрополитена за счет усиления трамвайной сети, которая подвозит людей к станциям. Мы создаем транспортный каркас, и базовый элемент здесь — пересадочный узел «метро-трамвай», — пояснил Михаил Никулин. Планируется как реконструкция существующих трамвайных путей — на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Дуси Ковальчук, Богдана Хмельницкого, — так и строительство второй очереди линии до микрорайона «Чистая Слобода». Открытие в конце 2019 года нового автовокзала на Гусинобродском шоссе также требует развития трамвайных сетей в этом районе.

«Позиция у всех одинаковая — инфраструктура в городе есть, и ее надо развивать. Мы продолжаем, в частности, реализовывать проект городской электрички — продлевая улицу Титова, мы двигаемся в сторону посадочной платформы», — отметил Анатолий Локоть. В свою очередь новый руководитель МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Дёмин рассказал о том, как в этом году ведется реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — мэром города поставлена задача провести ремонтные работы на ряде объектов раньше срока, в частности, на улице Большевистской. «Если погода не помешает, то, судя по темпу работ, мы все сделаем. Требования поставлены жесткие, акцент сделан на культуру производства, качество работ, выполнение требований к чистоте рабочих мест», — отметил Юрий Дёмин.

Исходя из сказанного в ходе дискуссии, можно сделать вывод: в ближайшие пять лет мэрия будет ориентирована на развитие муниципального транспорта, в первую очередь подзабытых за последнее время трамвая и метрополитена.

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