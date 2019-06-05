Экс-главу департамента контрактной системы Кузбасса обязали вернуть в бюджет более 500 тыс рублей

По иску кемеровского прокурора с бывшего начальника областного департамента контрактной системы взысканы присвоенные ей ранее бюджетные средства на сумму 588 тыс рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Кемеровской области, установлено, что экс-руководитель областного департамента контрактной системы с сентября 2014 по декабрь 2016 года присвоила денежные средства в сумме 588 тыс рублей, предназначенные для выплаты заработной платы и премий государственным гражданским служащим и работникам департамента.

Кроме того, женщина оформила на должность водителей департамента двух человек, которые фактически там не работали. Приказы о приеме их на работу она представила работникам бухгалтерии, которые начисленную зарплату передавали ей лично.

Также, как сообщает пресс-служба прокуратуры, вопреки запрету на участие в управлении коммерческой организацией экс-глава департамента с января 2016 по октябрь 2017 года оказывала коммерческому юрлицу покровительство, а также участвовала в его управлении. Она предоставила ему льготы и преимущества перед другими участниками рынка, обеспечила квалифицированным персоналом, создала наиболее благоприятный режим при оформлении документов для закупок, а также предоставила доступ к информационной системе. Это позволило организации осуществлять предпринимательскую деятельность на более выгодных условиях.

В ноябре 2018 года суд признал женщину виновной в присвоении имущества с использованием своего служебного положения и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Ей было назначено наказание в виде штрафа в 400 тыс рублей.

В 2019 году приговор вступил в законную силу и прокурор Кемерово обратился в суд и потребовал взыскать с осужденной 588 тыс рублей, полученных ей из областного бюджета в результате преступления.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что Центральный районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего государственного инспектора управления Россельхознадзора по Омской области. Его обвиняют во взяточничестве.

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