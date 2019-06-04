Билайн и мэрия Новосибирска будут развивать цифровую экономику в городе

Мэрия Новосибирска и ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики на территории Новосибирска. ПАО «ВымпелКом» представил Директор по работе с государственными заказчиками Александр Шведов, мэрию Новосибирска — лично мэр города Анатолий Локоть.

Взаимодействие сторон коснется вопросов развития новых информационно-телекоммуникационных технологий в направлении построения «умного города» и инфраструктуры, в том числе транспортной, на территории Новосибирска, использования технологии анализа больших данных для решения задач повышения качества жизни и безопасности жителей, проведения городских опросов и других социально-значимых мероприятий, а также для увеличения туристического потока, анализа миграции трудового населения.

«Билайн обладает большим опытом и достаточными компетенциями, чтобы помочь решить данные задачи в одном из крупнейших городов страны как с социально-демографической точки зрения, так и экономической. Так, например, ранее мы успешно реализовали схожие проекты на территории крупнейших российских агломераций. Сотрудничество с Новосибирском не только позволит применить лучшие практики (такие, как Умный квартал Марьино в Москве), но и откроет новые возможности реализации государственной программы Цифровая Экономика на территории Сибири», — комментирует Александр Шведов.

«Сегодня мы понимаем, что современная городская экономика не может развиваться эффективно без использования цифровых технологий, сетей интернета, в том числе беспроводного, элементов «умного города», – подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Большой потенциал нашего сотрудничества находится в сфере использования технических данных для систем «Умного города». Например, речь идёт об информации, касающейся времени и скорости передвижения жителей по городу. Точность данных позволит настроить интеллектуальные системы управления транспортными потоками. Мы уже привлекаем операторов к установке «умных остановок». Поэтому убеждён, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным, плодотворным и перспективам», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Билайн активно развивает связь в Новосибирске и области. Так, в 2018 году оператор на 70% увеличил количество базовых станций 4G, обеспечивающих скоростной доступ в мобильный интернет: новые сооружения появились на 45 улицах города и в 21 локации пригорода и области. На сети Билайн в Новосибирске в тестовом режиме был запущен стандарт NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) – современная технология интернета вещей на сети. NB-IoT дает возможность подключить к сети большое число автономных устройств – например, медицинских датчиков, приборов энергопотребления, охранных систем, транспорта, устройств «умного дома».

Также в Новосибирске расположен один из центров компетенций компании в области сбора и обработки больших данных. Ранее Билайн заключил двусторонние соглашения с Сибирским Отделением Российской Академии Наук (СО РАН) и научно-технологическим парком «Академпарк», в рамках которых будут организованы совместные исследования с применением Big Data по актуальным вопросам цифровой экономики, социальных процессов, обработки данных. С целью развития проекта при участии Министерства образования Новосибирской области был запущен второй поток программы «Лаборатория Big Data» по подготовке магистрантов НГУ, НГТУ и СибГУТИ в области программирования и анализа больших данных в Новосибирске.

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