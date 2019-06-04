МТС сообщает о росте спроса на облачные сервисы в Новосибирской области. За первые 4 месяца 2019 года провайдер #CloudMTS в шесть раз увеличил выручку от облачных услуг и решений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем хранимых и обрабатываемых данных в регионе вырос в семь раз.

С начала 2019 года новосибирские компании переносили в облако как внутренние бизнес критичные приложения (базы данных CRM и внутреннего учета, системы резервного копирования) так и внешние среды разработки, технологические данные интернет ресурсов и пр. Порядка 45% клиентского портфеля #CloudМТS в Новосибирске приходится на ритейл (включая интернет-магазины) и дистрибьюторские сети. На финансовый сектор и сферу услуг приходится по 20%. Подавляющее большинство (более 80%) клиентов провайдера пользуются комплексом услуг оператора, куда входят также мобильная связь и data-сервисы МТС.

«МТС активно развивает «облачные» сервисы как наиболее перспективный путь повышения эффективности предприятий клиентов за счет оптимизации затрат на бизнес-процессы. С начала года среди корпоративных пользователей наших сервисов в Новосибирской области мы фиксируем устойчивый спрос на услуги провайдера #CloudMTS. Именно с этим связан такой высокий рост «облачной» выручки – более чем в шесть раз», ­– отмечает директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Услуги #CloudМТS пользуются спросом среди представителей регионального бизнеса. К примеру, в облако МТС перешли такие компании как «КДВ-групп», «Айвэй», ДМС, 2ГИС, а также Федеральный центр нейрохирургии Минздрава России. Более 80% входящих заявок на миграцию в облако с начала года генерировали ИТ-подразделения, которым облачные технологии позволяют быстро организовывать тестовые среды, обеспечивают непрерывность работы систем и повышают скорость развертывания ИТ-инфраструктуры.

За последнее время МТС значительно укрепила свои позиции на рынке облаков за счет развития собственной облачной платформы и запуска новых сервисов, а также благодаря приобретению одного из крупнейших в России провайдеров «ИТ-Град». В перспективе ожидается запуск контейнерных сервисов, которые обеспечат заказчикам возможность быстрого развертывания приложений в облаке.

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