Бывший директор Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина Александр Караськов попал в больницу. Ранее он был задержан правоохранительными органами по уголовному делу. Об этом 4 июня корреспонденту «Континента Сибирь» сообщил источник, близкий к Александру Караськову.

«Александр Караськов попал в больницу вследствие проблем с сердцем. Заседание суда по избранию меры пресечения отложено», — сообщил источник «Континента Сибирь», добавив, что 4 июня состоится заседание суда по делу жены Александра Караськова, которая ранее занимала должность замдиректора по организационно-клинической работе в клинике Мешалкина.

Напомним, что 16 мая по решению Министерства здравоохранения РФ Александр Караськов покинул пост главы Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина. Бывший заместитель Караськова Евгений Покушалов находится под следствием.

Также СМИ публиковали информацию о незадекларированных доходах Караськова, якобы на его участке построен неучтенный дом.

По этому поводу на официальном сайте новосибирского отделения «Единой России» опубликован комментарий первого вице-спикера Законодательного собрания и руководителя региональной «Единой России» Андрея Панферова (Александр Караськов в 2015 году возглавлял список «Единой России» на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области. В региональном парламенте до последнего времени он исполнял обязанности заместителя председателя комитета по социальной политике). В нем говорится, что следует дождаться итогов проверок правоохранительных органов и только после этого делать выводы.

«Прежде чем кого – либо обвинять, мы изучим этот вопрос, обсудим его на комиссии по вопросам статуса депутата и депутатской этике, по линии партии проведем соответствующую проверку и только потом примем решение», — цитирует пресс-служба «Единой России» Андрея Панферова.

30 мая депутаты Законодательного собрания Новосибирской области единогласно поддержализаявление Александра Караськова о досрочном прекращении полномочий депутата.

31 мая стало известно, что члены президиума СО РАН подготовили письмо президенту РФ в защиту Александра Караськова от возможного уголовного преследования.

3 июня Александр Караськов стал фигурантом уголовного дела и был задержан правоохранительными органами.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.